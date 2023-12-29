　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統辯論明登場　賴競辦：時事攻防、政見闡述都備妥

▲2024總統大選電視辯論，民進黨陣營代表郭雅慧受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲2024總統大選電視辯論，民進黨陣營代表郭雅慧受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選總統辯論會將於30日下午2點在公視舉行，三組候選人團隊29日先做場勘。賴清德競選辦公室發言人郭雅慧受訪說，賴蕭配的組合是最穩健、政治歷練最豐富的組合，過去不論時是回應還是政見闡述，都不斷和選民溝通，「不管什麼主題我們都準備好了」。

針對明天就要辯論了，總統候選人賴清德的準備狀況？郭雅慧說，準備肯定是要的，不過就是平常心，大家也知道賴副還有一些服務的接見，黨務部分中常會也都如常，他的時間自己有好好準備，「我們非常有信心，因為這組是最穩健、政治歷練最豐富的」。

郭雅慧說，包括賴副總統一路從在立法院就很會質詢，過去也是黨團的幹事長，幾乎天天開記者會，所以有關砲火跟即時回應，賴副肯定是一流的。另外，賴副在院長任內對政務也非常熟悉，所以對於即將上場的辯論非常有信心

媒體追問，是否擔心萬里老家變成攻防焦點？郭雅慧說，有關實事的回應，日常中也都一直有進行。另外，環島也環了好多圈，從信賴之友會、各地方立委的競總成立大會，沿途中還有在正式造勢場合都有不斷跟選民闡述政見，同時也有針對時事局勢做回應，「不管什麼主題我們都準備好了」。

至於是否有請哪些老師來特訓？郭雅慧說，大家都知道，幕僚群部分，一開始青平台這裡有上百位幕僚群，政見發表的時候總共有7場不同主題，都有一一跟選民闡述，接下來也會把握機會。之前有3場政見發表會，包括勞工、農業、經濟的議題上，都有把握時間和選民闡述。接下來最重要辯論會，也會做好準備。

ET快訊
跨年必用！　LINE貼圖「9款新年快樂」全部免費
天菜男神驚爆元旦閃婚！　對象是同齡女主播
多摩川爆箱屍命案！　被塞入行李箱悶死
學徒遭機械車位壓死　師傅免賠
約砲跨年增！　感染醫：淋病、梅毒會先出現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲批賴清德沒道德勇氣　酸綠為林智堅與台大對打「實在了不起」

董事長樂團操刀　賴清德、蕭美琴最新競選歌曲曝光

認昨情緒失控　柯文哲反問綠「怎懷疑我拖時間」：呱啦呱啦都講不完了

民調只差個位數！竹縣立委激戰「藍黃對決」　王婉諭拚翻轉

酸賴清德「爬出坑又掉另個坑」　柯文哲：我猜蔡英文應氣到快吃普拿疼

侯友宜稱當選成立體育及青年發展部　學者讚：台成民主國家典範

「只有藍白還在爭取搖擺選民」　學者分析2024決勝關鍵

2023最後激戰！趙少康、高虹安中和助選藍白　吳崢隔街拜票拚場

2005奪槍殺警死囚仍未伏法　侯友宜：當選後該執行就執行

黃捷合體陳柏惟掃市場！婆媽熱情搶合照　陳美雅找群星獻唱拚場

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

柯文哲批賴清德沒道德勇氣　酸綠為林智堅與台大對打「實在了不起」

董事長樂團操刀　賴清德、蕭美琴最新競選歌曲曝光

認昨情緒失控　柯文哲反問綠「怎懷疑我拖時間」：呱啦呱啦都講不完了

民調只差個位數！竹縣立委激戰「藍黃對決」　王婉諭拚翻轉

酸賴清德「爬出坑又掉另個坑」　柯文哲：我猜蔡英文應氣到快吃普拿疼

侯友宜稱當選成立體育及青年發展部　學者讚：台成民主國家典範

「只有藍白還在爭取搖擺選民」　學者分析2024決勝關鍵

2023最後激戰！趙少康、高虹安中和助選藍白　吳崢隔街拜票拚場

2005奪槍殺警死囚仍未伏法　侯友宜：當選後該執行就執行

黃捷合體陳柏惟掃市場！婆媽熱情搶合照　陳美雅找群星獻唱拚場

2023中國十大考古發現（下）：南海兩艘明代古船10萬件文物沉睡500年

台北市熱水器補助元旦開跑　正確安裝居家安全有保障

2023中國十大考古發現（上）：西藏4000年前「神話時代」人類足跡

病人上手術台心臟驟停　陸醫師憑經驗90秒植入支架救回一命

「自己住的房子愈早買愈好」！她27歲買房...曝3建議：要有計畫

韓媒：中國為監視台灣大選　要求推遲中日韓領袖會議

成立近8個月服務170位傷病患　水里鄉急診救護站1／1起不打烊

哪些家具值得砸重本？　全場答案超一致：在家時間80%都用到

視網膜搭新幹線看《龍捲風》　被台灣人笑糗翻…釣出苗可麗留言

柯文哲批賴清德沒道德勇氣　酸綠為林智堅與台大對打「實在了不起」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

即／施明德裝葉克膜　游盈隆求捐血小板

民眾黨幹部宣布退黨！劉韋巡痛批黨內雙標

ET民調／總統辯論會後「藍綠陷膠著」　賴蕭、侯康僅差2個百分點

賴清德：公開高端合約符合社會公義

「侯友宜辯論表現是藍營大加分」　學者曝這點得分最多

外送員女兒背景曝光！調酒師轉戰立委

奪槍殺警死囚未伏法　侯友宜：當選後該執行就執行

獲封「辯論王」　扁嘆：誰會以辯論結果投票？

綠白合？柯文哲市長室主任力挺許淑華　讚問政犀利、能解決問題

泰勒絲會到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／18與美方開會

趙少康嗆王義川「算什麼東西？」　要媒體拿賴、柯議題問他

陳其邁陪蘇巧慧掃街颳「邁邁旋風」！　蘇貞昌也驚嘆：竟颳到雙北

「北投輕行旅」遭註銷旅業登記仍營業　觀傳局：依法開罰、勒令歇業

更多熱門

相關新聞

五月天傳遭陸施壓　國民黨：民進黨講中共介選卻把手伸入所有組織

五月天傳遭陸施壓　國民黨：民進黨講中共介選卻把手伸入所有組織

路透報導指五月天樂團受大陸施壓表態一中，然其資料引述自台灣內部有關機構的文件及官員，國台辦昨也稱子虛烏有，並批民進黨政治操弄。對此，國民黨2024競選發言人凌濤今（29日）表示，民進黨這兩個月完全選舉操作，一直講中共介選，但他看到的是綠色雙手伸入所有組織，把中央政府當成民進黨側翼。凌濤也說，這事情跟國民黨一點關係都沒有，民進黨完全沒辦法操作成「周子瑜2.0」，現在社群時代，大家都可看到誰刻意製造政治紅利。

台中8里長涉「落地招待」遭調查

台中8里長涉「落地招待」遭調查

侯友宜妻提「凱旋苑」改社宅出租　崔媽媽回應了

侯友宜妻提「凱旋苑」改社宅出租　崔媽媽回應了

媒體問柯文哲主動「棄保挺侯」機率　學者點關鍵：你覺得他那麼笨？

媒體問柯文哲主動「棄保挺侯」機率　學者點關鍵：你覺得他那麼笨？

林國春「急尋主人」真相曝　張宏陸直播有插曲

林國春「急尋主人」真相曝　張宏陸直播有插曲

關鍵字：

2024賴清德2024總統蕭美琴郭雅慧

讀者迴響

熱門新聞

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

「19歲沒學歷」月賺9萬4　工作超拚曝光！全場看呆

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

16親戚喝喜酒遇雷擊慘死　滿屋屍體婚禮變葬禮

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

快訊／《蝙蝠俠》男星湯姆威金森猝逝！「家中突斷氣」

15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面