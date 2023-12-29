總統辯論明登場　賴競辦：時事攻防、政見闡述都備妥

▲2024總統大選電視辯論，民進黨陣營代表郭雅慧受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選總統辯論會將於30日下午2點在公視舉行，三組候選人團隊29日先做場勘。賴清德競選辦公室發言人郭雅慧受訪說，賴蕭配的組合是最穩健、政治歷練最豐富的組合，過去不論時是回應還是政見闡述，都不斷和選民溝通，「不管什麼主題我們都準備好了」。

針對明天就要辯論了，總統候選人賴清德的準備狀況？郭雅慧說，準備肯定是要的，不過就是平常心，大家也知道賴副還有一些服務的接見，黨務部分中常會也都如常，他的時間自己有好好準備，「我們非常有信心，因為這組是最穩健、政治歷練最豐富的」。

郭雅慧說，包括賴副總統一路從在立法院就很會質詢，過去也是黨團的幹事長，幾乎天天開記者會，所以有關砲火跟即時回應，賴副肯定是一流的。另外，賴副在院長任內對政務也非常熟悉，所以對於即將上場的辯論非常有信心

媒體追問，是否擔心萬里老家變成攻防焦點？郭雅慧說，有關實事的回應，日常中也都一直有進行。另外，環島也環了好多圈，從信賴之友會、各地方立委的競總成立大會，沿途中還有在正式造勢場合都有不斷跟選民闡述政見，同時也有針對時事局勢做回應，「不管什麼主題我們都準備好了」。

至於是否有請哪些老師來特訓？郭雅慧說，大家都知道，幕僚群部分，一開始青平台這裡有上百位幕僚群，政見發表的時候總共有7場不同主題，都有一一跟選民闡述，接下來也會把握機會。之前有3場政見發表會，包括勞工、農業、經濟的議題上，都有把握時間和選民闡述。接下來最重要辯論會，也會做好準備。