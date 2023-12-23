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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／總統大選「第三勢力」支持誰？　時力將推投票指南「類表態」

▲▼柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統大選倒數21天，時代力量對總統大選支持意向也備受關注，時力秘書長李兆立受訪時表示，要看哪位候選人更符合時力理念，就總統職權部份，國防外交政策會成為時代力量重要參考。據了解，時代力量內部已針對是否表態支持特定候選人召開多次會議，下週將召開記者會推出涉及主權、土地正義、交通改革各議題立場的「投票指南」，供支持者投票參考。

時代力量作為國會第三勢力，在歷屆總統大選中投票意向都備受關注，上屆大選時，就是時任時代力量立委黃國昌率先表態，在大選倒數兩天之際公開表示「當然投給蔡英文總統」，更大力推崇蔡英文在外交跟國防的表現。

至於此次總統大選是否表態，時代力量不分區提名人王寶萱上週說法可見端倪，王寶萱接受節目專訪時直言，在外交國防部分，柯文哲兩岸路線不明、時代力量也不可能支持侯友宜，最後只剩一個選擇（賴清德）。但內政部份，民進黨全面執政交出不好成績單，可以期待民眾給民進黨教訓，政黨票千萬不要投民進黨。

王寶萱也坦言，這是個人看法、尚未開會正式決定，但蠻確定會往這個方向走，正式決定出來後會正式表態，時代力量會在所有政策分析後做出支持誰的判斷。

對於是否表態，秘書長李兆立23日受訪時直言，要看哪個總統候選人可以更符合時力的理念，總統職權部份，國防外交政策會成為時代力量重要參考，內政方面，也希望候選人回應時力代表人民提出的疑問，真正解決人民需求，這才是保護國家、照顧人民的方式。

據了解，時代力量針對是否要支持特定候選人召開多次會議，下週將召開記者會，針對時代力量並未提名的立委選區、總統大選作出表態，同時推出一個涉及各議題立場的「投票指南」，供支持者參考，範圍包含主權、反黑金、土地正義、交通改革等多項議題。

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