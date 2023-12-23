趙少康稱MQ-9無人機買貴被打臉　綠委籲道歉：別再造謠打壓國防

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康昨稱，美國一架死神MQ-9無人機約3000萬美元，我國軍購1架MQ-9B卻要1億5000萬美元，當冤大頭。國防部則列表澄清，各國購買單機價格均在1億3758萬至1億6500萬美元間。民進黨立委23日批評，國民黨都不查證，只求政治鬥爭，罔顧是否傷害國家利益，別再打壓台灣國防了！

趙少康昨於電視政見發表會稱，美國在以色列有一架死神MQ-9無人機，據媒體報導造價才3000萬美元（約9.3億台幣），我國軍購1架MQ-9B卻要花1億5000萬美元（約46.7億台幣），台灣需要武器，但不需要做冤大頭。

對此，國防部回應，美國所有對外軍售均公開發佈，並於安合局網站登載。且國防預算考量國家安全等實需編列，全程受立法院預算審查與審計部決算監督。

國防部強調，任何循美國對外軍事售予（FMS）制度之採購案，均同時接受兩國政府法律制約與規範，並無舞弊。謹提供美國近年對其他國家出售MQ-9B無人機價格公開資訊提供參考。

根據國防部公布清單，各國購買MQ-9B的單機價格均在1億3758萬至1億6500萬美元之間。荷蘭2023年採購4架、均價1億5275萬美元；比利時2019年採購4架、均價1億5000萬美元；澳洲2021年時採購12架、均價1億3758萬美元；最貴的是，阿拉伯聯合國2020年採購18架，均價1億6500萬美元。

對於趙少康說法，民進黨立委王定宇砲轟，國民黨都不查證，只求政治鬥爭，罔顧是否傷害國家利益，趙少康一方面傷害總統重要職權，一面在外交上傷害了重要盟友，應該要有勇氣公開道歉。

民進黨立委許智傑批評，國民黨總是跟中共一起唱衰台灣、阻礙國防，數字會說話，國防部公布澳洲、比利時、荷蘭、阿聯等國購買的無人機價格都跟台灣差不多，希望國民黨不要再造謠抹黑，替中國打壓台灣國防了。