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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／8萬人擠爆凱道！　侯友宜、趙少康100公尺大進場花10分鐘

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（23日）晚在凱道舉辦「台灣平安 人民侯康」造勢，在總統候選人侯友宜、副總統趙少康抵達前，主辦單位喊出現場已有8萬人了。約於20點39分時侯康一同大進場，100公尺的路線，足足走了10分鐘，一直到8點50分才走上舞台。儘管氣溫低、雨勢大，現場支持者依然不畏風雨氣氛沸騰，不僅揮舞國旗，也不斷拉扯著侯康，現場氣氛來到最高點。

▲侯友宜凱道造勢晚會，支持者熱情冒雨相挺。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜凱道造勢晚會，支持者熱情冒雨相挺。（圖／記者林敬旻攝）

今日的造勢由侯友宜全國後援會總會長王金平、顧問團總團長蕭萬長、前總統馬英九依序致詞，接著則由不分區提名人韓國瑜率全體不分區提名人上台致詞。藍營執政的15名縣市首長、議長也上台展現大團結氣勢，迎接侯友宜與趙少康大進場。

雖然天公不作美，凱道現場飄著毛毛細雨，但上萬名支持者仍相當熱情，高舉著「漢子做總統」、「挺南部囝仔」、「傳統市場最具人情味」、「民主要制衡、政黨要輪替」的牌子，現場也有30多位直播主直接在現場做直播。

▲侯友宜凱道造勢晚會，滿場支持者冒雨相挺。（圖／記者林敬旻攝）

連江縣縣長王忠銘提到，「侯康當選，我請大家喝高粱！」，台北市長蔣萬安說，今天以一個爸爸身份分享，他關心孩子關心下一代，關心孩子吃的安不安全、不希望出現綠雞蛋、不希望學校午餐有萊豬，也不希望擔心缺電，只有侯康可以維持兩岸和平穩定、帶來經濟發展。台中市長盧秀燕也說，風雨生信心，我們一定會贏，而這次是離勝利最近的一次，一定要挺好康，贏下勝利、順利奪標。

約於20點39分時，主辦單位喊出，「現場民眾已經8萬人了！」。接著，侯友宜、趙少康、朱立倫也從景福門大進場進入，短短100公尺的路程，侯康走了約10分鐘，過程中不斷有支持者搶著要握手、合照，還有很多民眾站在椅子上，就是要一睹侯友宜，侯康朱三人靠著維安才一步步往前走，現場氣氛high到最高點。

▲侯友宜凱道造勢晚會，支持者熱情冒雨相挺。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜凱道造勢晚會，滿場支持者冒雨相挺。（圖／記者林敬旻攝）
 

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