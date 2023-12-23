快訊／韓國瑜語出驚人！開嗆王義川神經病　「我們也有李四川」

記者蘇晏男／台北報導

國民黨不分區立委候選人韓國瑜今（23日）現身國民黨「侯康」凱道造勢，致詞時猛攻民進黨不分區立委候選人王義川。韓提到，王義川說要幫他在立院酒測，「他神經病？」哀！只要效忠民進黨就可以吃香喝辣，「我們也有李四川啦！沒在怕！『不怕川比川』，就怕被看穿啦！」

▲韓國瑜出席侯康凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜凱道造勢晚會，滿場支持者冒雨相挺。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨23日在台北凱道舉辦「台灣平安 人民侯康」造勢晚會，韓國瑜與其他國民黨不分區立委候選人現身，韓一出場，引發支持者熱烈歡迎。韓國瑜致詞時，對於國民黨不離不棄的好朋友，及幾十位直播主用行動表達力挺國民黨，甚至很多高雄的支持者，自掏腰包包遊覽車來台北，覺得很感動。

韓國瑜續指，他做夢都沒有想到，民進黨2次執政，貪污腐敗到了無法無天。這樣子一個貪污腐敗的政黨執政了8年之後，他終於看穿了、了解了，民進黨執政之下，大官快樂、人民辛苦。

接著，韓國瑜提到，民進黨推出的不分區，通通都是派系妥協的產物，不問有沒有才華， 「請問你跟哪一個派系，你是跟哪一個派系？現在居然說要搶救第14名的那個王義川，每天在電視上，完全在耍寶，表現得極其的low啊」。

韓國瑜再嗆，「我都從來一句話不講，說要到立法院，搶救他，拿個酒測，每天要幫我做酒測在立法院，他是神經病嗎？立法委員是監督行政部門都不知道嗎？」這就是民進黨，只要你願意效忠他，變成貪污腐敗集團的一份子，你就可以吃香喝辣。「民進黨推出王義川，國民黨有李四川，不怕被看川比川！你看看他們那個德性，不怕川比川，就怕被看穿了」。

最後，韓國瑜強調，國民黨非常非常地渺小，大家一起團結努力，「我就不相信、我就不相信台灣的政治永遠天上都是烏雲，我相信讓我們國民黨有一個機會，我們一定讓台灣的天空變成彩雲」。