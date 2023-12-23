蔡壁如跨區助選李眉蓁﹑鍾易仲　喊話藍白團結集中選票

▲民眾黨台中立委候選人蔡壁如南下替國民黨高雄立委候選人李眉蓁、鍾易仲站台。（圖／記者陳弘修攝）

政治中心／綜合報導

2024總統與立委大選進入倒數20天，民眾黨台中立委候選人蔡壁如23日特別南下替國民黨高雄立委候選人李眉蓁、鍾易仲站台。蔡壁如表示，不能再讓民進黨一黨獨大，希望在野集中選票，團結藍白、中間所有可以團結的力量。李眉蓁也表示，她與鍾易仲很早就在推動國會藍白合，希望順利完成，一起展現監督的力量。

蔡壁如是在23日中午左右抵達高雄，隨後陪同李眉蓁進行車隊掃街。對於沿途有不少年輕人揮手打招呼，李眉蓁也直呼，「好羨慕璧如姊的魅力。」

對於在大選進入倒數時刻跨區到高雄替國民黨候選人站台，蔡壁如表示，超過六成民眾想要2024政黨輪替，也有六成民眾受不了國會一黨獨大。她呼籲，在野的力量一定要集結起來，其是在野集中選票，團結所有可以團結的力量，不只是藍白，甚至平常不投票的中間選民，都希望這次一定要站出來來，「高雄支持左楠李眉蓁、鳳山支持鍾易仲」，也希望台中團結所有可以團結的力量支持蔡壁如，三人可以一起到國會推動民生經濟議題。

李眉蓁也指出，民進黨8位立委沒什麼好表現，憑什麼要求8仙過海？左楠區在酸民進黨重兵壓迫之下，她自己目前確實陷入激戰，所以特別請蔡壁如來加強。

李眉蓁表示，蔡壁如在國會表現好，如果她再進入立法院是台灣民眾的福氣，這幾年缺疫苗缺蛋問題一堆，連到冬天了，台電竟然還一再跳電，這都是欠缺監督所造成。李眉蓁強調，自己和鍾易仲很早就喊要國會藍白合，現在距離投票還有20天，希望這個部分可以趕快完成，讓他們一起到國會監督。