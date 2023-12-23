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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中部3女力助攻楊曜聰　盧秀燕：拿「這3政見」反制民進黨

▲▼彰化立委候選人楊曜聰舉辦造勢大會，萬人到場相挺，趙少康、盧秀燕、王惠美和許淑華等站台助 講。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼彰化立委候選人楊曜聰舉辦造勢大會，萬人到場相挺，趙少康、盧秀燕、王惠美和許淑華等站台助 講。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣第二選區立委候選人楊曜聰23日舉行造勢大會，雖然天氣寒冷，仍吸引近萬人湧進會場，聲勢浩大，副總統候選人趙少康提倡台灣要和平，不能有戰爭，否則苦的就是台灣人；台中市長盧秀燕說，中彰投3縣市長首次同台幫楊曜聰助選，就是因為這席太重要，她還教導民眾提出三個問題反制民進黨拉票，彰化老人健保何時免費？鐵路何時高架化？台中捷運何時延伸到彰化？因為只要國民黨當選，這些都做得到。

▲▼彰化立委候選人楊曜聰舉辦造勢大會，萬人到場相挺，趙少康、盧秀燕、王惠美和許淑華等站台助 講。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

這場是楊曜聰參選以來最大的造勢活動，包括趙少康、盧秀燕、王惠美、許淑華、不分區立委提名人柯志恩、蔡明忠、彰化縣黨部主委謝衣鳯、前後任縣長阮剛猛、卓伯源、前立委林滄敏與蕭景田等要角，都上台助選。

正副議長謝典林、許原龍也率選區議員及鄉市民代表、村里長到場力挺，展現強大團結的基層實力；謝典林說，他已經告訴前院長王金平，一定會回歸。

▲▼彰化立委候選人楊曜聰舉辦造勢大會，萬人到場相挺，趙少康、盧秀燕、王惠美和許淑華等站台助 講。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

王惠美表示，彰化漁民讓出一半海域給中央發展風力發電，害得漁民無法捕魚，海域被破壞，中央出租給風力發電業者6億，但地方一毛錢也沒拿到，彰化發展已經慢了5年，大家都眼睜睜看著子弟外流去工作，她任期只剩3年，唯有讓國民黨重返執政，彰化才有未來。

▲▼彰化立委候選人楊曜聰舉辦造勢大會，萬人到場相挺，趙少康、盧秀燕、王惠美和許淑華等站台助 講。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

許淑華也說，中彰投是共同生活圈，關係緊密，過去民進黨欠中部人的，這次如果讓國民黨勝利，中央該給中部的經費，一次都補足。

▲▼彰化立委候選人楊曜聰舉辦造勢大會，萬人到場相挺，趙少康、盧秀燕、王惠美和許淑華等站台助 講。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕說，她和王惠美、許淑華很少同台，但因為這一席太重要，民進黨以前對台灣是有貢獻，但台灣人也沒有對不起民進黨，給了他們16年執政，如今執政不力，就該政黨輪替，這次就讓民進黨下台休息，好好反省改革，教訓一次，當然，如果有反省，4年後再參選，人民也可能再給他們機會。

▲▼彰化立委候選人楊曜聰舉辦造勢大會，萬人到場相挺，趙少康、盧秀燕、王惠美和許淑華等站台助 講。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

至於如何反制民進黨拉票？盧秀燕以台中政績為例，台中市65歲以上約40萬人，健保全免費，反觀彰化縣是除了六都之外，人口最多，為何無法享受老人免費健保？

另外，便捷的交通建設，是城市發展最重要一環，台中已有18公里的鐵路高架化，由中央補助373億，彰化有嗎？鐵路平面，不但嚴重影響地方發展，也會造成民眾意外傷亡。

▲▼彰化立委候選人楊曜聰舉辦造勢大會，萬人到場相挺，趙少康、盧秀燕、王惠美和許淑華等站台助 講。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

最後，台中目前有捷運綠線，正在向中央爭取往北延伸大坑，往南到彰化，民進黨在彰化到處輔選，就是不敢答應彰化人捷運延伸，為什麼呢？盧打包票，上述三項，一旦侯友宜當選，全部實現。

趙少康說，他非常欽佩楊曜聰積極參與社會公益活動，而且在楊的政見中，也提出新住民基本法、青年創業、國高中遊學等，他非常認同。

至於兩岸關係，趙說，台灣必須和平，不能開戰，美國人不會派兵來幫忙，而戰場就在台灣，倒楣的就是台灣人，民進黨大談和平，簡直就是請鬼拿藥單。

楊曜聰則表示，彰化的建設，幾十年來原地踏步，更可悲的是，現任的執政黨立委對民眾的健康，視而不見，不僅同意美豬進口，更反對修法禁止美豬進校園，甚至反對美豬標示萊劑成分，彰化要進步，唯有像他這樣有使命感、有熱情、有專業的在地人當選，才能讓彰化有改頭換面、脫胎換骨的機會。

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