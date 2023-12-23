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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／二寶媽攜嫩嬰雨中力挺侯友宜　凱道萬人擠爆中山南路兩側

▲新北媽媽不畏風寒，帶著大兒子與小小孩來力挺侯友宜。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲新北媽媽不畏風寒，帶著大兒子與小小孩來力挺侯友宜。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選進入倒數21天，為了營造聲勢，國民黨今（23）晚舉辦「台灣平安、人民侯康」凱道造勢晚會，現場氣溫約15度，並飄著綿綿細雨，不過還是有不少支持者到場相挺。有民眾遠從馬祖前來，下午2點就在現場等待；也有年輕媽媽從新北而來，不畏風寒帶著小孩來到造勢會場。此外，知名韓粉挑大師、激動姐也都歸隊，帶動群眾熱情。黨務幹部透露，現場初期擺滿約2萬張板凳，後續會視情況增補。

本場凱道造勢晚會是國民黨總統候選人侯友宜獲得提名以來首場凱道造勢，場地面對著總統府，因此格外具有政黨輪替的政治意涵。晚會於7點鐘開始，在活動開始前，國民黨台北市黨部、新北市黨部以及立法院前院長王金平都為這場造勢進行動員，外界評估人數上看6萬人。

早在開場前1個多小時，現場已有數千民眾自發前來，一位頭戴立委陳雪生帽子的先生高舉「馬祖」大旗，稱從馬祖飛來台灣，下午2點就在現場表達支持。這位先生說，自己在戰地前線長大，深知和平的重要性，他認為侯康配是最能帶來兩岸和平的組合，為了讓後代子孫平安，特地前來凱道力挺侯康配。

▲侯友宜凱道造勢會場，不少父母帶孩子一同相挺。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜凱道造勢會場，不少父母帶孩子一同相挺。（圖／記者鄭佩玟攝）

還有一位年輕媽媽從新北而來，不畏風寒帶著大兒子與在嬰兒車的小baby來到造勢會場，「這是我唯一可以來的造勢場合，一定要來挺我們最好的市長！」該媽媽期許侯友宜帶領台灣走向安居樂業，給孩子一個更好的未來。此外，也有許多婆婆媽媽到場力挺侯康配，其中一位表示，看不下去民眾黨總統候選人柯文哲在藍白合期間的冷嘲熱諷，特地要來聲援侯友宜。

群眾集結的過程中，遊覽車陸續搭載雙北地區支持者到場，十多輛遊覽車停在自由廣場週邊，將交通擠得水洩不通。不只如此，國民黨把座位擺滿凱道，中山南路靠近景福門兩側也各封閉一個線道設有座位。黨務幹部透露，初期擺滿約2萬張板凳，後續會視情況增補。

受到候選人維安的影響，場外有大批支持者排隊接受安檢，就座之後，場內有不少人自發高喊「侯友宜凍蒜」口號，眾人也都跟著喊聲。此外，知名韓粉挑大師、激動姐也都歸隊，他們一人高舉大旗、一人狂喊下架民進黨，帶動現場氣氛，許多民眾都搶著跟他們合照。

▲媽祖人力挺侯友宜。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲馬祖鄉親遠道而來力挺侯友宜。（圖／記者鄭佩玟攝）

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