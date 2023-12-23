直擊／柯文哲高雄「三粉大造勢」　現場破3萬人「滿到看不見盡頭」

▲柯文哲高雄三粉大造勢。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／高雄報導

選舉倒數21天，民眾黨總統候選人柯文哲今行程滿檔，一早到桃園陪黨內立委候選人賴香伶掃街拜票，下午回老家新竹市辦造勢，該場人數上看8000人；而柯文哲晚間則將抵達高雄岡山參加由韓粉陳清茂幫忙舉辦的「三粉大造勢」，據了解，現場椅子擺放1萬8000張，但只見支持者滿到看不見盡頭，使主持人喊出超過3萬人到場。

高雄岡山「三粉大造勢」於23日晚間在河華路（前鋒路至岡山路）登場，該活動並非由民眾黨舉辦，而是韓粉陳清茂主辦，還找來諸多知名韓粉直播主上台致詞相挺，盼召集「柯粉」、「韓粉」、「郭粉」大集合。

根據活動安排，造勢除了有民眾黨的立委候選人之外，還會有前立委邱毅、新黨台北市議員侯漢廷等人，而柯文哲則預計在晚間8時30分左右抵達現場。

許多柯文哲的南部支持者，蓄勢待發要參加該場活動，活動消息早在柯粉社團傳開，為避免交通不方便的問題，還有支持者自願開接駁車載人，或是叫計程車一同從高捷南岡山站共乘。有自稱原本支持郭台銘的粉絲表示，當初覺得郭台銘最熱心、做很多善事，但因為郭沒有出來，所以就選擇支持柯文哲。

有住在附近的岡山住戶說，原本屬於偏綠支持者，但不想再陷入藍綠鬥爭，盼讓柯文哲上台試試看，而自己全家也都支持柯；還有一名2020年投給總統蔡英文的屏東男支持者提及，自己開了將近1小時的車到現場，希望能換新政治上台試試看。