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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平主持政治局民主生活會　要求「不能只報喜不報憂」

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國大陸國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社

中共總書記習近平日前在政治局民主生活會上說，政治局委員要始終保持高度政治敏銳性，防止「非政治風險轉化為政治風險」。他並要求，對真實情況要「及時客觀全面反映」，不能「只報喜不報憂」。

新華社報導，習近平21至22日主持召開中共政治局專題「民主生活會」，各政治局委員依例在會中「查擺不足，進行黨性分析，開展批評和自我批評」，習近平則在會議結論時作上述表示。

習近平說，維護「黨中央集中統一領導」是具體的，不是抽象的，首先要落實到「堅定維護黨中央權威」上，落實到增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」的實際行動上。

他提到，在錯綜複雜的國內國際形勢中，把握戰略全局、掌握戰略主動、增強各項工作的預見性和前瞻性，必須始終保持「高度的政治敏銳性」，做到「居安思危、未雨綢繆」。因此要具有「見微知著、明察秋毫的高度政治敏銳性」，善於從政治上分析形勢的發展變化和趨勢，「透過現象看本質」。

習近平強調，在處理解決矛盾和問題時，要注重「防範和化解政治風險，及時消除各種政治隱患」，高度重視並及時阻斷不同領域風險的轉化通道，「防止非政治性風險轉化為政治風險」。

他並要求與會政治局委員，對工作中瞭解到的真實情況「要及時客觀全面反映上來，不能只報喜、不報憂」。

習近平說，政治局委員要帶頭堅持高質量發展，反對「貪大求洋、盲目蠻幹」；堅持出實招求實效，反對華而不實、數據造假；堅持打基礎利長遠，反對竭澤而漁、勞民傷財。同時要從嚴管好家人、親屬和身邊工作人員，帶頭落實管黨、治黨政治責任。

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