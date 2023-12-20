習近平「順手摸甘蔗」農田變聖地！粉絲排隊搶摸　果皮磨到超光滑

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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平「順手摸甘蔗」農田秒成聖地！粉絲排隊打卡搶摸　農民收門票賺翻

▲▼習近平「摸過的甘蔗」變朝聖地　人龍從早到晚付錢求摸。（圖／翻攝自X）

▲習近平地方視察「順手摸甘蔗」秒成打卡聖地，排隊人朝從早上排到晚上。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

中國國家主席習近平14日離開北京到廣西來賓市，在當地甘庶農田及蔗糖生產基地視察產業時，順手摸了一根甘蔗，不料那一根甘蔗就此變成熱門打卡景點，大陸民眾為了「間接接觸」領導人，特別前往農地就為了觸摸甘蔗，機靈的農家也趁機收取每人20人民幣（約新台幣88元）門票錢，發了一筆橫財。

▲▼習近平「摸過的甘蔗」變朝聖地　人龍從早到晚付錢求摸。（圖／翻攝自X）

▲儘管農地主人收20元人民幣門票費，仍無法阻擋民眾前往朝聖。（圖／翻攝自X）

▲▼習近平「摸過的甘蔗」變朝聖地　人龍從早到晚付錢求摸。（圖／翻攝自X）

▲遊客就算已經入夜了，也不願意放棄打卡拍照的機會。（圖／翻攝自X）

根據中國《人民日報》報導，習近平14日到廣西來賓市視察產業，先後前往甘庶農田及蔗糖生產基地，了解甘蔗良種繁殖、種植收成、糖產業發展等情況，報導中貼出了習近平視察時的多張照片，包含他隨手摸了一根甘蔗。

照片曝光後，這一根甘蔗竟變成了熱門打卡景點，每天吸引數百人到場排隊，只為了近距離觸摸甘蔗、拍照留念，儘管商家收取門票費每人20元人民幣，依然無法澆熄民眾朝聖的熱情，甚至因為摸的人太多了，導致甘蔗外表變得十分光滑，並開始有爛掉的跡象。

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