　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平對「三農」工作下指示　要學習「千萬工程」經驗

▲▼ 習近平,習近平考察黑龍江 。（圖／新華社）

▲習近平赴產量第一大省黑龍江考察 。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央農村工作會議19日至20日在北京召開，中共總書記習近平在作出指示時，提到要學習運用「千萬工程」經驗，而這是他在擔任浙江省委書記時推動的政策。另外，該會議強調，要確保2024年糧食產量維持在1.3兆斤（大陸1斤為500克）以上。

據《新華社》報導，此次工作會議分析了當前「三農」工作面臨的形勢和挑戰，部署2024年「三農」工作。黨中央高度重視這次會議。

習近平在會上對「三農」工作作出重要指示，其中提到要以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程「三農」工作的總抓手，學習運用「千萬工程」經驗，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事。

會議強調，要學習運用「千萬工程」蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，從農民群眾反映強烈的實際問題出發，找准鄉村振興的切入點，提高工作實效；確保2024年糧食產量保持在1.3兆斤以上。

值得注意的是，「千萬工程」全稱為「千村示範、萬村整治」工程，是習近平在擔任浙江省委書記時推動的政策，他2003年6月提出，從全省近4萬個村莊中，選擇約1萬個行政村進行全面整治，把其中約1000個中心村建成全面小康示範村。

習近平推出的「千萬工程」曾在2018年，獲得聯合國授予「地球衛士獎」（Champions of the Earth）中的「激勵與行動獎」。

另外，在中共中央農村工作會議上，習近平還表示，要確保不發生「規模性返貧」，抓好防止返貧監測，落實幫扶措施，增強內生動力，持續鞏固拓展「脫貧攻堅」成果；要推進鄉村全面振興不斷取得實質性進展、階段性成果。

習近平強調，各級黨委和政府要堅定不移貫徹落實黨中央關於「三農」工作的決策部署，堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，把責任扛在肩上、抓在手上，結合實際創造性開展工作，有力有效推進鄉村全面振興，以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。

ET快訊
遭強風吹落海！　單車騎士滿臉血死亡
快訊／炎亞綸到了！涉外流私密片今出庭　耀樂走秘密通道
「很多人開槍」！　竹市槍擊影片曝
台灣小吃紅到南韓！　韓綜班底來台「吃一口全升天」
快訊／台積電跌9元至576！　指數殺近190點失守17500
賴清德公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺：屋還是他的
每月爽領10萬　大學老師只存這2檔金融股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸氣溫0度線跨過長江抵華南　煙台海邊出現「冷流雪」如置身南極

剛花4億買大樓！28歲網紅認了「每月撒2億薪水」：養9千名剪輯師

習近平對「三農」工作下指示　要學習「千萬工程」經驗

王毅與菲外長通話　雙方同意盡早舉行南海問題雙邊磋商

雪上加霜！甘肅凌晨再有4.1地震　累計死傷1115人

湖北村鎮銀行行長「畏罪自殺」　涉鉅額詐貸殃及存戶

婚禮告白新娘...突「成人交疊片」大播送！台下賓客沉默了

習近平「順手摸甘蔗」農田變聖地！粉絲排隊搶摸　果皮磨到超光滑

前員工「隱藏式警告」勸菜鳥快跑！OL一開電腦尷尬爆：人資在旁邊

中國「非洲豬瘟」疫情再起！　官方迄今未通報

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

騎士跨斑馬線遭按喇叭示警　髒話侮辱被告慘花4萬和解

李東健離婚...一週見一次小孩！　愛女強忍淚水「不想跟爸爸分開」

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

陸氣溫0度線跨過長江抵華南　煙台海邊出現「冷流雪」如置身南極

剛花4億買大樓！28歲網紅認了「每月撒2億薪水」：養9千名剪輯師

習近平對「三農」工作下指示　要學習「千萬工程」經驗

王毅與菲外長通話　雙方同意盡早舉行南海問題雙邊磋商

雪上加霜！甘肅凌晨再有4.1地震　累計死傷1115人

湖北村鎮銀行行長「畏罪自殺」　涉鉅額詐貸殃及存戶

婚禮告白新娘...突「成人交疊片」大播送！台下賓客沉默了

習近平「順手摸甘蔗」農田變聖地！粉絲排隊搶摸　果皮磨到超光滑

前員工「隱藏式警告」勸菜鳥快跑！OL一開電腦尷尬爆：人資在旁邊

中國「非洲豬瘟」疫情再起！　官方迄今未通報

穿禦寒衣物「被罰開合跳2000次」　樹林高中：是因為沒穿制服

橋村炸雞3號店12／25試營運！插旗新光三越A11　設有個人用餐區

新娘說完「我願意」掀頭紗衝到草地　專業搶救受傷負鼠

加快生產　爆料：蘋果明年2月販售Vision Pro

騎腳踏車到碼頭搭船…澎湖男疑「遭強風吹落海」！滿臉血送醫不治

提供「愛心餐」3年多！牛排店老闆無奈曝亂象：沒肉就不要

曾寫歌嗆徐懷鈺！熱狗世紀破冰「燦笑比Ya」　預告合唱超扯的歌

快訊／炎亞綸到了！涉外流私密片今出庭　耀樂走秘密通道進地院

陸氣溫0度線跨過長江抵華南　煙台海邊出現「冷流雪」如置身南極

獨／勸戴口罩被砍+挖眼！鄰「不算殺人」判8月　受害女：司法正義嗎

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

大陸熱門新聞

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

前員工「隱藏式警告」勸快跑！菜鳥OL尷尬爆

習近平順手摸甘蔗　農田成打卡聖地

女子洗頭遭「抓奶」！店員稱：在玩大冒險

超正女師西進轉行當空姐！3年後甜嫁廈航機師

湖北村鎮銀行行長畏罪自殺　涉鉅額詐貸殃及存戶

芭蕾舞團跳完《天鵝湖》　改跳科目三謝幕

外師帶「超帥金髮兒」上課！女學生暴動

雪上加霜！甘肅凌晨再有4.1地震

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

中國非洲豬瘟疫情再起！官方迄今未通報

河北唐山一間殯儀館「分檔次火化」收費惹議

「即刻救援」攔截小貨車！ 車上發現950隻貓關雞龍運外地

8歲妹用「科目三」跳繩！省級大賽第一

更多熱門

相關新聞

中國要拜登發聲明反台獨　白宮拒絕

中國要拜登發聲明反台獨　白宮拒絕

美國總統拜登上月與中國國家主席習近平會談，美國官員透露，中方事前曾要求拜登在會後公開發聲明，說美國支持中國與台灣和平統一的目標、不支持台獨，但白宮拒絕中方要求。

習近平順手摸甘蔗　農田成打卡聖地

習近平順手摸甘蔗　農田成打卡聖地

習近平：中國願與俄國繼續攜手前行

習近平：中國願與俄國繼續攜手前行

李家超向習近平述職　分析：強化黨領導

李家超向習近平述職　分析：強化黨領導

日媒：從台灣總統大選能看出習近平焦慮

日媒：從台灣總統大選能看出習近平焦慮

關鍵字：

習近平中共中央農村工作會議三農千萬工程

讀者迴響

熱門新聞

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

即／祕魯發生規模6.2地震　9城市交通中斷

高雄機車行大火1樓陷火海　4人受困

「真鄉下工寮」曝光！醫公開老家照　留言刷一排勵志

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

更多

最夯影音

更多
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面