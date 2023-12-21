習近平對「三農」工作下指示　要學習「千萬工程」經驗

▲習近平赴產量第一大省黑龍江考察 。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央農村工作會議19日至20日在北京召開，中共總書記習近平在作出指示時，提到要學習運用「千萬工程」經驗，而這是他在擔任浙江省委書記時推動的政策。另外，該會議強調，要確保2024年糧食產量維持在1.3兆斤（大陸1斤為500克）以上。

據《新華社》報導，此次工作會議分析了當前「三農」工作面臨的形勢和挑戰，部署2024年「三農」工作。黨中央高度重視這次會議。

習近平在會上對「三農」工作作出重要指示，其中提到要以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程「三農」工作的總抓手，學習運用「千萬工程」經驗，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事。

會議強調，要學習運用「千萬工程」蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，從農民群眾反映強烈的實際問題出發，找准鄉村振興的切入點，提高工作實效；確保2024年糧食產量保持在1.3兆斤以上。

值得注意的是，「千萬工程」全稱為「千村示範、萬村整治」工程，是習近平在擔任浙江省委書記時推動的政策，他2003年6月提出，從全省近4萬個村莊中，選擇約1萬個行政村進行全面整治，把其中約1000個中心村建成全面小康示範村。

習近平推出的「千萬工程」曾在2018年，獲得聯合國授予「地球衛士獎」（Champions of the Earth）中的「激勵與行動獎」。

另外，在中共中央農村工作會議上，習近平還表示，要確保不發生「規模性返貧」，抓好防止返貧監測，落實幫扶措施，增強內生動力，持續鞏固拓展「脫貧攻堅」成果；要推進鄉村全面振興不斷取得實質性進展、階段性成果。

習近平強調，各級黨委和政府要堅定不移貫徹落實黨中央關於「三農」工作的決策部署，堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，把責任扛在肩上、抓在手上，結合實際創造性開展工作，有力有效推進鄉村全面振興，以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。