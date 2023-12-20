習近平見米舒斯京　強調願與俄羅斯「繼續攜手前行」

▲習近平與米舒斯京握手。（圖／新華社）

文／中央社

中國國家主席習近平今天在北京會見俄羅斯總理米舒斯京時說，中方願與俄方以明年中俄建交75週年為新起點，不斷放大兩國「高水平政治關係」的積極效應，在全面推進各自經濟社會發展的進程中「繼續攜手前行」。

米舒斯京（Mikhail Mishustin）昨天抵達中國訪問，並率多名俄羅斯副總理及部長會見中國國務院總理李強及相關官員，一同出席中俄總理第28次定期會晤。今天則在北京人民大會堂會見習近平，成為此行重點。

▲會見現場。（圖／新華社）

新華社報導，習近平指出，他今年來已與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2次會晤，中俄兩國政府、立法機構、政黨、地方展開密切交往，各領域務實合作健康穩定發展。

習近平說，今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現了與蒲亭共同制定的年貿易額2000億美元目標，展現出兩國互利合作是強大韌性和廣闊前景。「維護好、發展好中俄關係」，是雙方基於「兩國人民根本利益」作出的「戰略選擇」。

他表示，中方支持俄羅斯人民走自主選擇的發展道路。中方願與俄方以2024年中俄建交75週年為新起點，不斷放大兩國高水平政治關係的積極效應，在全面推進各自經濟社會發展、實現民族復興的進程中「繼續攜手前行」。

習近平說，中國經濟「韌性強、潛力大、迴旋餘地廣、長期向好的基本面沒有改變」。中國堅定推動高品質發展，推進高水平對外開放，將為包括俄羅斯在內的各國發展提供新機遇。

他強調，中俄雙方要充分發揮「政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通」優勢，不斷豐富合作內涵，深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。雙方要辦好明後兩年中俄文化年，多設計、多展開豐富多彩的人文交流活動，夯實兩國世代友好的社會和民意基礎。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，米舒斯京向習近平說，俄羅斯珍視與中國牢固的文化和人文聯繫。2024至2025年將是「俄中文化年」。發展人們之間的直接交流接觸，瞭解豐富的歷史、文化和傳統，將有助於加強俄中人民數百年的友誼。