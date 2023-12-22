3萬房貸補貼29日申請截止！　符合5大補助資格就可領

▲3萬元房貸支持金於12/29申請將截止。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」將29日下午5時截止受理申請，截至12月中累計超過75.7萬戶申請案，並核定約47.6萬戶，只要符合5大條件，審核通過後就可一次領到3萬元支持金。

國土管理署表示，該專案申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女符合下列資格，第一，合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額；第二，合計持有房屋1戶以內；第三，原始核貸金額，位於台北市住宅為新台幣850萬元以內，若其他直轄市、縣(市)住宅為新台幣700萬元以內；第四，110年各類所得總額合計於新台幣120萬元以內；第五。述資格認定基準日為112年2月28日。

國土管理署說，為維護貸款戶權益，已請各金融機構持續透過電話、簡訊、電子郵件或貸款繳費收據等方式周知貸款戶專案資訊，期盼以此宣傳方式讓更多房貸族受惠。若收到金融機構通知，可至申請網站填寫基本資料，免附任何證明文件，即可送出申請，經審核通過後將一次撥付3萬元支持金。

國土管理署呼籲，本專案是依據疫後特別條例推動一次性支持措施，凡是符合申請資格的貸款戶，都可至線上提出申請。