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高雄輕軌成圓元旦試營運有譜　交部完成履勘「2缺失營運前改善」

▲▼高雄輕軌愛河之心到凱旋公園站路段今完成履勘。（圖／交通部）

▲高雄輕軌愛河之心到凱旋公園站路段今完成履勘。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

高雄輕軌成圓，愛河之心到凱旋公園站明年元旦通車試營運有譜，交通部今(23日)完成高雄輕軌C24到C32站履勘，履勘小組提出14項改善事項，其中2項為營運前須改善，包括軌道面及凹槽路段樹枝碎石應移除，營運前安全案例研析安全觀察事項具體回應，完成改善報交通部核准後，高雄市府則可決定通車日期。

交通部今完成高雄環狀輕軌愛河之心站(C24，不含上行)至凱旋公園站(C32，不含)路段履勘作業。履勘小組分成土建、機電及營運三組進行履勘作業，經分組討論後，最後於總結會議中確認履勘結論。履勘小組共提出須改善事項計14項。

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其中2項為「營運前須改善事項」，包括軌道面及凹槽部分路段仍有樹枝及碎石，應予以移除改善；營運前安全案例研析報告開立之安全觀察事項，應具體回應。其他6項為「一般注意改善事項」，以及6項為「後續建議改善事項」。

交通部表示，有關「營運前須改善事項」部分，高雄市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由高雄市政府決定通車日期；「一般注意改善事項」則請高雄市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」於後續營運階段參考改善。

▲▼高雄輕軌愛河之心到凱旋公園站路段今完成履勘。（圖／交通部）

▲高雄輕軌愛河之心到凱旋公園站路段今完成履勘。（圖／交通部）

高雄環狀輕軌愛河之心站(C24)至凱旋公園站(C32)路段，長度約4.8公里，共7座地面車站，今履勘模擬演練情境為列車行駛於C25~C26站路段，發生雨豆樹倒塌，撞擊到列車，導致列車出軌、車內旅客受傷、其中有行動不便旅客須協助、車廂外機車騎士被壓倒受傷，相關人員應變處置。今日模擬演練順利完成。

交通部表示，該路段通車啟用後，高雄輕軌服務範圍，可由現行31站增至38站，輕軌將以市區環狀交通核心，成環串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩等重要旅次站點，將更擴大民眾通勤、就學、就醫、旅遊的服務需求，提升軌道路網服務範圍，增加大眾運輸系統可及性。

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