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國家漫畫博物館開箱／神明便利商店販賣機現蹤　網：有罐裝符水？

▲▼國家漫畫博物館，編號07棟建物打造「漫畫雜貨屋」，展示人氣台灣漫畫家阮光民的《用九柑仔店》、謝東霖的《神明便利商店》。（圖／記者林育綾攝）

▲國家漫畫博物館開放參觀！人氣台漫《神明便利商店》還打造限定自動販賣機。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台中報導

跟神明許願，可以自行投幣買「罐裝符水」嗎？動漫迷必朝聖的新景點，台灣首座「國家漫畫博物館」落腳台中，今（12/23）起正式開放參觀！其中從網路社群竄紅的人氣台漫《神明便利商店》也有相關策展，更打造期間限定「神明便利商店自動販賣機」，超萌的虎爺、符水拉花、理財小白財神都在罐裝飲料包裝上，吸引不少粉絲直說「可惡想買！」、「想朝聖！」

▲▼台灣首座「國家漫畫博物館」開放參觀了！（是極、漫畫雜誌、園區、漫畫雜貨屋。（圖／記者林育綾攝）

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▲台灣首座「國家漫畫博物館」開放參觀了，初步規劃8大主題策展！（圖／記者林育綾攝）

「國家漫畫博物館」由行政院在今年4月愚人節時拍板定案，選址於舊台中刑務所，歷經中央及地方共同努力推動，8個月的活化打造後，在12月聖誕節兌現「開展先行」的承諾，為台中帶來新亮點，預計成為動漫迷必遊聖地，也會是台灣漫畫發展的重要基地。

▲▼國家漫畫博物館開放參觀，人氣台漫《神明便利商店》打造期間限定「神明自動販賣機」。（圖／記者林育綾攝）

▲人氣台漫《神明便利商店》打造期間限定「神明自動販賣機」。（圖／記者林育綾攝）

園區初步開放的「東側基地官舍群」共有15棟日式歷史建物，目前規劃8大主題策展亮相，其中在編號07棟的「漫畫雜貨屋」，展示人氣台灣漫畫家阮光民的《用九柑仔店》、謝東霖的《神明便利商店》，在展覽門口放置2台「神明便利商店自動販賣」相當吸睛！

漫畫家謝東霖昨22日晚間在臉書粉專PO出曝光後，也吸引一票粉絲留言「是罐裝符水嗎！」、「符水實體化了」、「想朝聖符水販賣機」、「可惡想買」。不過他也說明，這只是展示，不能投幣，「切莫強行取出符水，畢竟舉頭三尺有⋯⋯監視器」。

▲▼國家漫畫博物館開放參觀，人氣台漫《神明便利商店》打造期間限定「神明自動販賣機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼販賣機裡的罐裝飲料包裝上，印有《神明便利商店》的經典故事畫面。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家漫畫博物館開放參觀，人氣台漫《神明便利商店》打造期間限定「神明自動販賣機」。（圖／記者林育綾攝）

由於《神明便利商店》題材設定相當有趣，結合了現代的便利超商與宮廟、神明文化的運作，引發許多笑料，像是「財神」在故事中是理財小白，因為投資股票失利，還跑去便利店打工，發財金還能從超商ATM提領；「月老」對情侶感到厭世，而且討厭速食愛情；而實習店長「神元君」是媽祖娘娘的弟子，擁有兩種身份；「文昌君」不但是學霸，點光明燈還能在睡夢中跟祂補數學。

▲▼國家漫畫博物館開放參觀，人氣台漫《神明便利商店》打造期間限定「神明自動販賣機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼漫畫中出現的「符水拉花」、「香菜芋頭漢堡」都有。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家漫畫博物館開放參觀，人氣台漫《神明便利商店》打造期間限定「神明自動販賣機」。（圖／記者林育綾攝）

仔細看販賣機裡的罐裝飲料包裝上，印有《神明便利商店》的經典故事畫面，像是「符水拉花」、超萌的虎爺、熱狗堡上的番茄醬也是畫符、孟婆聯名的「孟婆湯」微波40秒就可喝；甚至有暗黑食物「香菜芋頭漢堡」。

▲▼國家漫畫博物館開放參觀，人氣台漫《神明便利商店》打造期間限定「神明自動販賣機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼熱狗堡的番茄醬畫符、孟婆聯名的「孟婆湯」都十分有趣。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家漫畫博物館開放參觀，人氣台漫《神明便利商店》打造期間限定「神明自動販賣機」。（圖／記者林育綾攝）

漫畫家謝東霖接受《ETtoday新聞雲》訪問透露，這次「神明自動販賣機」的點子，是由國漫館與該策展得標的廠商「山陰山陽」團隊發想，他自己也覺得是十分有趣又成功的策展設計。尤其信仰本來就是一件自由的事，人們不見得每尊神都拜，而是遇到什麼困難時，去找上各司其職的神明；所以他們用這種隨按隨選的販賣機呈現，飲料上貼了各路神明，反映了這個特質，同時販賣機也呼應了「便利商店」的特點。

謝東霖笑說，比較可惜的是，這次販賣機只是展示用，沒辦法讓大家真的投幣帶走；因此當他在臉書分享販賣機照片後，接到許多讀者的哀嚎，因為很多粉絲都說想去買罐符水，不過還是有不少人表示會去展覽參觀拍照、看看各種台漫的有趣呈現。展覽預計展出至明年4月28日。

▲▼國家漫畫博物館開放參觀，人氣台漫《神明便利商店》打造期間限定「神明自動販賣機」。（圖／記者林育綾攝）

▲漫畫家謝東霖也期待有一天真的能實現「符水罐裝飲料」上市。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家漫畫博物館開放參觀，人氣台漫《神明便利商店》打造期間限定「神明自動販賣機」。（圖／記者林育綾攝）

●「國家漫畫博物館」首波規劃8大主題策展

文化部指出，「國家漫畫博物館」園區總面積闊達2.75公頃，總使用空間預計超過7345坪；而首波開放的區域為「東側基地官舍群」，共有15棟歷史建物，規劃8大主題策展、3大空間亮點，未來還會在北側基地新建一座國家漫畫博物館主建築基地，超過6500坪，預計2029年落成。

8大主題策展以讀、品、住、轉、泡、追、畫漫畫及體感劇場出發，期待觀眾進入園區後，能沉浸式體驗漫畫的魅力，感受官舍群特有的空間氛圍。如在整個園區可說是精神時光屋的演武場，以「臺漫的魔幻時刻」特展打開時間膠囊，展出歷屆金漫獎經典作品及典藏，看見不同世代的共同記憶。

夜間也特別規劃「大樹榕光」展演，還有鏡湖、園區整體的光環境都經過設計，以及與大家玩起躲貓貓的《小猫巴克里》等3大空間亮點。因此無論白天或夜晚前往，都能感受不同氛圍，也適合白天逛展後，留下欣賞夜間光景；假日也會安排「漫慢晃市集」等活動；還有機會親眼見到人氣漫畫家氫酸鉀、凱子包、李隆杰、深谷薰、盧卡斯等，現身在現場「現地創作」。

【國家漫畫博物館園區　東側基地開放資訊】
地址：台中市西區林森路33號
開放時間：平日10:00-19:00、週末10:00-20:00（每週二休館，國定假日比照週末開館）

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