愚人節拍板聖誕節開放　國家首座漫畫博物館落腳台中

▲▼經8個月努力，國家首座漫畫博物館落腳台中，預計23日開放參觀。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

在台中市立委黃國書、台中市長盧秀燕和文化部長史哲等人努力下，國家第一座漫畫博物館23日將開放參觀，副院長鄭文燦等人22日主持開展儀式，他說，原本各縣市都在搶，後來決定選址台中後，又面臨多處地點擇一的難題，如今順利開展，令人欣慰；史哲說，今年愚人節決定此地後，經各方努力8個月，終在聖誕節前夕開放，希望未來成為所有漫畫家和漫畫迷的基地。

黃國書說，國漫館舊址在日據時代是典獄長的官舍，戰後，成了台灣檢察官宿舍，原本司法院要改建成司法大廈，但這裡見證且紀錄了歷史，是重要史蹟，經他和各方努力爭取，朝向國家漫畫館方向規劃，中央這才變更計劃。

台中市副市長黃國榮說，感謝文化部送來這麼好的聖誕節禮物，市府會在交通、環保等層面，全力維護，更歡迎全世界的漫畫家來這裡展覽。

史哲表示，目前先將15個宿舍規劃成15個小展場，未來還會有主場館，台中不只有國美館、科博館，還有國漫館，讓所有漫畫家都有一個美好園地。

鄭文燦說，國漫館原本是各縣市政府搶著要，後來落腳台中後，又面臨選址問題，當時有水湳園區、帝國糖廠、台中州廳和刑務所等地方，最後才選擇刑務所，目前先行就東側場地作展場，未來將會在北側興建主建築博物館，預計2029年完工，作為展覽、研究、觀光等用途。

文化部指出，國家漫畫博物館園區面積2.75公頃，先行開展的東側基地有8大主題策展，以讀、品、住、轉、泡、追、畫漫畫及體感劇場出發，帶領觀眾進入園區，沉浸式體驗漫畫的魅力。

在「台漫的魔幻時刻」特展中，以打開時間膠囊概念，展出歷屆金漫獎經典作品及典藏，包含劉興欽、許貿淞、游龍輝、蕭言中等手稿，讓來自不同金漫得主的珍貴記憶片段，不僅能看見不同世代的共同記憶，也逐步勾勒未來國家漫畫博物館輪廓。

為延續宿舍的空間概念，特別規劃「漫畫旅宿」，以廢廢子「廢廢子の充氣大冒險！」、每日青菜「Day Off」等7個愛情與關係為主軸的漫畫，創造出7個專屬漫畫作品及作者的風格空間。

「漫畫雜貨屋」以日常生活裡的商店，在阮光民「用九柑仔店」與謝東霖「神明便利商店」作品中，藉由柑仔店與便利商店2個不同台灣人世代熟悉不過的風景，呈現2位漫畫家大量使用台灣元素的創作，以及漫畫作品授權影集、舞臺劇等各種跨域的可能。

國漫館園區在西區林森路33號，開放時間，平日10:00-19:00、週末10:00-20:00（每週二休館，國定假日比照週末開館）