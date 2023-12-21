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「國家漫畫博物館」開展倒數　「台漫線上書展」免費借閱搶先看！

▲▼文化部推動擴大電子書借閱，如今搭配國家漫畫博物館及將開展，也有「台漫線上書展」。（圖左／鏡文學；圖右／前衛出版）

▲文化部推動擴大電子書借閱，如今搭配國家漫畫博物館及將開展，也有「台漫線上書展」。（圖左／鏡文學；圖右／前衛出版）

記者林育綾／綜合報導

文化部自9月起推動「擴大電子書計次借閱服務」，3個月以來使用人次達2.6倍，各平台上架電子書籍、雜誌冊數成長超過30%。如今搭配12月底「國家漫畫博物館」開展，特別推出3檔以漫畫、圖文創作為主題的線上書展，包括人氣台漫《神明便利商店》、金漫獎得獎及入圍作品《海倫娜與大野狼先生》、《用九柑仔店》等，都能看個過癮。

文化部表示，「擴大電子書計次借閱服務」推動以來，不僅各電子書平台上架書籍、雜誌冊數較政策推出前成長超過30%，各縣市也持續新增電子書服務平台，如台中市新增「台灣雲端書庫」、新竹縣新增「華藝電子書平台」、南投縣新增「凌網HyRead電子書平台」、桃園市預計增加「湛天pubu」及「華藝計次電子書服務」，提供民眾更多元的閱讀選擇。

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經統計，目前總計21縣市（北市未參與）使用人次是去年同期的2.6倍，其中高雄市、台中市、台南市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、南投縣、新竹市、澎湖縣、屏東縣等10個縣市，也再加碼增加購買電子書計次借閱點數，並爭取文化部相對應對於直轄市增加2倍、其他縣市9倍的點數投入，等同中央與地方共同攜手，逐步拓展數位閱讀人口。

▲▼電子書計次借閱平台，推出台漫、圖文書線上書展。（圖／文化部提供）

▲凌網HyRead電子書平台12月推出「台漫來襲！」創作主題線上書展。（圖／文化部提供）

配合「國家漫畫博物館」即將於台中開展，電子書平台紛紛推出漫畫或圖文創作主題線上書展，包含凌網HyRead電子書平台「台漫來襲！」、台灣雲端書庫的「跨越語言、擴展想像，讓生動的圖文調味生活！漫畫圖文書展」、「台灣角川&小角落文化出版社特展」等。

▲▼電子書計次借閱平台，推出台漫、圖文書線上書展。（圖／文化部提供）

▲台灣雲端書庫也有「跨越語言、擴展想像，讓生動的圖文調味生活！漫畫圖文書展」。（圖／文化部提供）

▲▼電子書計次借閱平台，推出台漫、圖文書線上書展。（圖／文化部提供）

▲電子書計次借閱平台，推出台漫、圖文書線上書展。（圖／文化部提供）

漫畫迷可以欣賞多部優質台漫作品，包括第14屆金漫大獎得獎作品《海倫娜與大野狼先生》、入圍作品《千手》；歷年金漫獎獲獎或入圍作品《大城小事》、《貓妖傳》、《用九柑仔店》、《東華春理髮廳》、《綺譚花物語》等；還有人氣台漫《神明便利商店》、《鬼要去哪裡？》、《夢想微微疼》等。

此外，各縣市及電子書平台也加碼推出各項數位閱讀推廣活動，如台灣雲端書庫「我是閱讀王」、凌網科技HyRead電子書「書中自有黃金屋，我是掏金客」、新北市舉辦「閱讀現在就要－想借就這樣點」活動、新竹縣市的「閱讀嘉年華－閱讀・Color My World」、屏東縣「雲端嗨閱 暢遊e世界」等活動。

＊詳情可至「擴大電子書計次借閱網」查詢

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