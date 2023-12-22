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《好小子》漫畫大師睽違18年新作！千葉徹彌：原先想靜靜退下舞台

▲▼日本漫畫大師、《好小子》作者千葉徹彌睽違18年全新創作，《悠哉日記――千葉徹彌半生自傳》來台發行中文版。（圖左／首相官邸ホームページ；圖右／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣提供）

▲日本漫畫大師、《好小子》作者千葉徹彌睽違18年全新創作，《悠哉日記――千葉徹彌半生自傳》來台發行中文版。（圖左／首相官邸ホームページ；圖右／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣提供）

記者林育綾／綜合報導

曾以《小拳王》、《好小子》代表作在60年代稱霸漫壇，日本漫畫大師千葉徹彌睽違18年再次提筆創作，全新連載呈現他的半生自傳，包括童年回憶、老年後看病和教學的日常，兩條主線並行。出生於戰亂時代的他，當年躲在閣樓裡畫畫安撫弟弟，不料成為他踏上漫畫巨擘的奠基。這部充滿溫度的全新創作如今也來台發行，《悠哉日記1――千葉徹彌半生自傳》由大辣出版！

●踏上《小拳王》漫畫大師之路

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千葉徹彌的作品《小拳王》、《好小子》，可說是台灣五、六年級生不可抹滅的童年回憶，當年有許多日本盜版漫畫混入出租店，而這兩部作品在當時都曾引發新聞報導與社會討論，也稱霸日本漫壇，可說是國民級的現象作品。

千葉徹彌在1939年1月11出生於日本東京，不過他的童年有長達6年在中國東北度過，在中日戰爭的時代，他與家人原先生活於彷彿平行宇宙的「滿洲國」，和平安穩；直到1945年日本承認戰敗後，滿洲國的繁榮一夕破滅，原本前一天還能玩在一起的中國人，開始屠殺並殘害日本人。

當年他與家人在父親一位同事的收留下，寄住在閣樓裡躲避殺戳，年紀還小的弟弟受不了被關的日子，時常吵著要出去；後來媽媽開始唸故事給弟弟聽，而千葉也為了安撫弟弟開始畫故事，沒想到引起了弟弟的興趣，常常「催稿」問他下一張畫是什麼，促成千葉也對畫畫有了成就感和信心，奠基了他後來踏上漫畫之路。

有趣的是，千葉出道時原本是從事少女漫畫的創作，後來因為在少年漫畫領域獲得廣大人氣，才轉往投入少年漫畫的創作，同時廣泛踏入青年漫畫領域的創作。他在漫畫中注入了有「人體體溫般的線條」，並擅長心靈的描寫，因此獲得了相當高的評價。

●原先想「靜靜地退下舞台」

他晚年的生活以教學為主，卻也忙於寫戰爭手記、畫插圖，還被找去參加電視節目，甚至獲邀做他自認最不擅長的演講，不過他原先想著，「也罷，這樣東忙西忙的一年，應該是人生最後一次了吧」、「希望可以靜靜的拉下布幕⋯靜靜地退下舞台。」

不過就在2015年底，小學館漫畫雜誌《Big Comic》發出了邀稿的請求。一開始堅決不答應的他，到後來腦海裡閃耀著幼年時在滿州國美麗的夕照景色、在人生的轉捩點上所遇到美好人物、戰後的貧困生活、成為漫畫家的過程、那些名作又是怎麼完成的，還有從年輕畫到老，卻感到始終畫不好而飽受其苦的自我身影⋯。

他開始振筆創作，用全彩短篇紀錄半生自傳故事，還有他與其他漫畫大師的情誼，像是藤子不二雄Ⓐ、水木茂、斎藤隆夫、高井研一郎、松本零士、手塚治虫、永井豪、石森章太郎、水野英子等人。

千葉徹彌在中文版序中提到，這部新作是在小學館成年人的漫畫雜誌《Big Comic》書末連載4頁的短篇漫畫；對於長久以來一直創作長篇故事的他而言，領教到「極短篇帶來前所未有的辛勞」，還比喻，「如果以前的長篇作品像是小說，本作就像是俳句或川柳。」

▲▼《好小子》作者、日本漫畫大師千葉徹彌睽違18年全新創作，《悠哉日記――千葉徹彌半生自傳》來台發行中文版。（圖／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣出版提供）

▲《悠哉日記》首集封面，是日本漫畫大師千葉徹彌描繪兒時戰亂的回憶。（圖／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣出版提供）

●《悠哉日記》半生自傳，一連載就是5年

《悠哉日記――千葉徹彌半生自傳 》的日文書名「ひねもすのたり日記」，是借用自日本俳句詩人與謝蕪村的句子ひねもす，從開始連載開始至今已過了5年。

他透露，原先答應連載，只是在資深前輩水木茂老師稍事休養的階段接手，「如果以棒球術語來說就是代打者或是救援投手，原本只是臨危授命替水木老師顧好位子的打算，卻沒想到仍是精神奕奕的水木老師就此天人永隔，以為很快就要交棒回去的棒子卻遺留在我的手上，茫茫然地就這樣一日復一日地連載到現在了。」

他也說，回放來看這個新作品，與其說是打發日子的無所事事，卻也記錄了一點一滴的孩提時光到後來的大半輩子。「平心而論，每兩周一次的原稿要交給出版社的責任編輯時，內心都會感到不安：這種閒話家常的內容，別人讀起來會覺得有趣嗎？」更沒有料到，作品會跨越國界呈現在讀者的眼前。

千葉徹彌說，「更何況這次是呈現給台灣的各位讀者，心中的忐忑自是不在話下。如果老夫的往事拙作能陪伴諸位的日常生活，那將會是備感欣慰之事了。」

出版社提到，千葉徹彌息筆18年後睽違已久的新連載，能看出年過80但寶刀未老，他原本就是很會講故事且情感細膩的作者，能看他重新執筆畫自傳，實屬難得；尤其他的生平，基本上就是一部日本近代漫畫史，值得被記錄下來。

《悠哉日記——千葉徹彌半生自傳》第1集繁體中文版，由大辣出版在台發行，12/27開放預購，並在2月份緊接著出版第2集。

▼《悠哉日記——千葉徹彌半生自傳》描述童年回憶、老年後看病和教學的日常，兩條主線並行。以下為第一集試閱。（圖／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣出版提供）

▲▼《好小子》作者、日本漫畫大師千葉徹彌睽違18年全新創作，《悠哉日記――千葉徹彌半生自傳》來台發行中文版。（圖／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣出版提供）

▲▼《好小子》作者、日本漫畫大師千葉徹彌睽違18年全新創作，《悠哉日記――千葉徹彌半生自傳》來台發行中文版。（圖／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣出版提供）

▲▼《好小子》作者、日本漫畫大師千葉徹彌睽違18年全新創作，《悠哉日記――千葉徹彌半生自傳》來台發行中文版。（圖／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣出版提供）

▲▼《好小子》作者、日本漫畫大師千葉徹彌睽違18年全新創作，《悠哉日記――千葉徹彌半生自傳》來台發行中文版。（圖／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣出版提供）

▲▼《好小子》作者、日本漫畫大師千葉徹彌睽違18年全新創作，《悠哉日記――千葉徹彌半生自傳》來台發行中文版。（圖／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣出版提供）

▲▼《好小子》作者、日本漫畫大師千葉徹彌睽違18年全新創作，《悠哉日記――千葉徹彌半生自傳》來台發行中文版。（圖／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣出版提供）

▲▼《好小子》作者、日本漫畫大師千葉徹彌睽違18年全新創作，《悠哉日記――千葉徹彌半生自傳》來台發行中文版。（圖／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣出版提供）

▲▼《好小子》作者、日本漫畫大師千葉徹彌睽違18年全新創作，《悠哉日記――千葉徹彌半生自傳》來台發行中文版。（圖／© 2018 Tetsuya CHIBA／SHOGAKUKAN／大辣出版提供）

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千葉徹彌悠哉日記好小子小拳王漫畫大辣出版

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