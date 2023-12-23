國家漫畫博物館開箱／小叮噹➝哆啦A夢　重現漫畫出租店回憶殺！

▲「國家漫畫博物館」開放參觀了！其中一展覽還搜羅1950年～2010年各時代的漫畫雜誌，讓資深漫迷陷入回憶殺。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台中報導

台灣首座「國家漫畫博物館」真的來了！園區面積2.75公頃，首波先將15棟歷史建築，規劃8大主題策展，白天夜晚都有氣氛，今（12/23）日起開放參觀。其中「林森路33號租書店」復刻了從前「漫畫租書店」的氛圍，能看到早期沒有合法版權的《小叮噹》，到後來有正式授權的《哆啦A夢》演變，裡頭各年代漫畫讓參觀者可以實際閱讀，彷彿搭上時光機，讓漫迷沈浸於回憶殺！

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▲▼「國家漫畫博物館」落腳台中刑務所，美麗的歷史建物搭配主題策展、夜間光影，超有氛圍。（上圖／記者林育綾攝；下圖／文化部）





●國家漫畫博物館聖誕節開放

今年4月愚人節當天，行政院長鄭文燦宣布「國家漫畫博物館」將落腳台中刑務所，經過8個月活化打造後，在12月耶誕前夕兌現「開展先行」的承諾。園區總面積闊達2.75公頃，初步規劃總使用空間超過7345坪。

▲行政院長鄭文燦（右）兌現國家漫畫博物館「開展先行」的承諾。（圖／文化部提供）

這次展覽先行的區域為「東側基地官舍群」，共有15棟歷史建築組成，首波規劃8大主題策展、3大空間亮點；而文化部表示，未來在北側基地除了4棟歷史建築外，還會新建一座國家漫畫博物館主建築基地，超過6500坪，預計2029年落成。

目前開放的場域中，一棟棟的歷史建物內，都有不同主題的策展，每一棟進入後都別有洞天，讓參觀者彷彿探索驚喜般，沉浸式體驗漫畫的魅力，也感受官舍群特有的空間氛圍。此外，招商提供具有漫畫特色的餐點、飲料，優化國家級漫畫博物館園區的服務，讓漫畫迷怦然心動。

●「漫畫出租店」回憶殺，見證小叮噹➝哆啦A夢

▲「林森路33號租書店」重現了早期漫畫租書店的氛圍。（圖／記者林育綾攝）



其中在編號「03棟」的演武場附屬設施的展覽，打造成「林森路33號租書店」，重現了早期漫畫租書店的氛圍，除了帶觀眾走進回憶，重溫過去在漫畫店流連的時光；也解鎖當年的社會背景，讓民眾理解「盜版漫畫」的年代，是如何經歷漫長過程，走入正版授權漫畫的時代。

▲「林森路33號租書店」重現了早期漫畫租書店的氛圍。（圖／記者林育綾攝）

由於1966年實施《編印連環圖畫輔導辦法》，漫畫書從1967年開始都要經過國立編譯館審查，送審通過才能出版，一直到1987年解嚴才廢除。然而在那期間，審查原則讓人無所適從，送審費用也十分昂貴，讓當年許多台灣漫畫家紛紛棄筆轉行。

1970年後期，隨著影印技術進步，有出版社將日本漫畫拿來翻譯、塗改、送審，大量生產，讓日本漫畫在台灣的漫畫市場上成為大宗，也是出租店裡最夯的書類。當年這些沒經過合法授權的漫畫，為了因應審查，角色的日文名字幾乎都被改為中文名字，甚至「和服」也被塗改成「漢服」。

▲盜版漫畫時期，許多出版社以防審查，會特地取中文名字。（圖／記者林育綾攝）



因此當時「哆啦A夢」被稱為「小叮噹」，裡頭的「靜香」被改成叫「宜靜」；還有像是人氣少年漫畫《城市獵人》，男主角名字「冴羽獠」在當時被翻譯成「孟波」。這樣的現象一直到1992年新著作權法修正通過後，盜版漫畫才逐漸在台灣消失。

▲《城市獵人》正版（前）與盜版時期（後）比較。（圖／記者林育綾攝）



所以展場內還打造其中一處展示區，秀出一系列盜版時期的漫畫，也在下方陳列正式授權的合法版本。不過1992年以前的盜版漫畫，由於是非授權，因此不提供翻閱，只能藉由櫥窗欣賞封面。正版則能夠拿起來閱讀，就像從前置身於漫畫出租店一樣，享受看漫畫的樂趣。

▲參觀者真的能夠拿起來閱讀，就像從前置身於漫畫出租店一樣，享受看漫畫的樂趣。（圖／記者林育綾攝）



●資深漫迷懷舊必逛！尋找屬於你時代的漫畫刊物

除此之外，租書店也有多部人氣台灣漫畫作品；喜歡懷舊的人，同步也推薦編號「12棟」的展覽「時代封面－台灣漫畫雜誌流行回顧」，裡頭搜羅台灣從1950年到2010年，整整超過半世紀，各時代的紙本漫畫雜誌，像是早期的《東麗漫畫周刊》、《星期漫畫》，到後來《寶島少年》、《少年快報》、《美少女》、《星少女》、《龍少年》等，絕對讓資深漫畫迷尖叫暴動，沉浸在找尋自己時代的樂趣。

▲▼蒐羅超過半世紀的漫畫雜誌，讓讀者找出屬於自己的年代。（圖／記者林育綾攝）

●台灣人氣漫畫家作品一次看

其他棟建物空間也各有異趣，並有台灣漫畫家IP作品，像是編號06棟的「貓貓蟲咖波」，整棟房間滿滿驚喜和亮點，還有周邊店舖，預計吸引粉絲朝聖一波！

▲▼「貓貓蟲咖波」整棟房間滿滿驚喜和亮點。（圖／記者林育綾攝）



編號07棟的「漫畫雜貨屋」，展示人氣台灣漫畫家阮光民的《用九柑仔店》、謝東霖的《神明便利商店》，在門口的「神明便利商店販賣機」相當吸睛，還有人氣角色「虎爺」造型飲料，讓網友也笑說「是賣罐裝符水嗎？」

▲▼「神明便利商店販賣機」超吸睛。（圖／文化部提供）



其他還有第14屆金漫獎特展「職人魂．台漫ALIVE」、再次思考台漫系譜的「當台漫成為光譜－台日動漫美學特展」、敖幼祥及魚夫等8位漫畫家與世代對話的「漫流來襲－經典與世代的對話」，以及「圖像味覺：峰味VS.風味」、「泡漫畫－公共澡堂體驗」、「阿甘與阿諾－從漫畫、動畫到故事屋」等。

▲國家漫畫博物館此波還打造「漫畫旅宿」。（圖／文化部提供）



在04棟的「現地創作」，還有機會親眼目睹人氣漫畫家氫酸鉀、凱子包、李隆杰、深谷薰、盧卡斯等，現身在現場創作。

●夜間展演＋光環境、假日市集超有氣氛

文化部也特別在園區規劃夜間「大樹榕光」展演，還有鏡湖、園區整體的光環境，都有經過設計，以及與大家玩起躲貓貓的《小猫巴克里》等3大空間亮點。因此無論白天或夜間參觀，都能感受不同氛圍，也適合白天逛展後，留下欣賞夜間光景；假日也會安排「漫慢晃市集」等活動。

▲「國家漫畫博物館」園區整體的光環境，都有經過設計。（圖／記者林育綾攝）

▼國家漫畫博物館搶先逛！（影／記者林育綾攝）：

【國家漫畫博物館園區 東側基地開放資訊】

地址：台中市西區林森路33號

開放時間：平日10:00-19:00、週末10:00-20:00（每週二休館，國定假日比照週末開館）