　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國家漫畫博物館開箱／小叮噹➝哆啦A夢　重現漫畫出租店回憶殺！

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

▲「國家漫畫博物館」開放參觀了！其中一展覽還搜羅1950年～2010年各時代的漫畫雜誌，讓資深漫迷陷入回憶殺。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台中報導

台灣首座「國家漫畫博物館」真的來了！園區面積2.75公頃，首波先將15棟歷史建築，規劃8大主題策展，白天夜晚都有氣氛，今（12/23）日起開放參觀。其中「林森路33號租書店」復刻了從前「漫畫租書店」的氛圍，能看到早期沒有合法版權的《小叮噹》，到後來有正式授權的《哆啦A夢》演變，裡頭各年代漫畫讓參觀者可以實際閱讀，彷彿搭上時光機，讓漫迷沈浸於回憶殺！

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「國家漫畫博物館」落腳台中刑務所，美麗的歷史建物搭配主題策展、夜間光影，超有氛圍。（上圖／記者林育綾攝；下圖／文化部）

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀。（圖／文化部提供）

●國家漫畫博物館聖誕節開放

今年4月愚人節當天，行政院長鄭文燦宣布「國家漫畫博物館」將落腳台中刑務所，經過8個月活化打造後，在12月耶誕前夕兌現「開展先行」的承諾。園區總面積闊達2.75公頃，初步規劃總使用空間超過7345坪。

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀。（圖／文化部提供）

▲行政院長鄭文燦（右）兌現國家漫畫博物館「開展先行」的承諾。（圖／文化部提供）

這次展覽先行的區域為「東側基地官舍群」，共有15棟歷史建築組成，首波規劃8大主題策展、3大空間亮點；而文化部表示，未來在北側基地除了4棟歷史建築外，還會新建一座國家漫畫博物館主建築基地，超過6500坪，預計2029年落成。

目前開放的場域中，一棟棟的歷史建物內，都有不同主題的策展，每一棟進入後都別有洞天，讓參觀者彷彿探索驚喜般，沉浸式體驗漫畫的魅力，也感受官舍群特有的空間氛圍。此外，招商提供具有漫畫特色的餐點、飲料，優化國家級漫畫博物館園區的服務，讓漫畫迷怦然心動。

●「漫畫出租店」回憶殺，見證小叮噹➝哆啦A夢

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

▲「林森路33號租書店」重現了早期漫畫租書店的氛圍。（圖／記者林育綾攝）

其中在編號「03棟」的演武場附屬設施的展覽，打造成「林森路33號租書店」，重現了早期漫畫租書店的氛圍，除了帶觀眾走進回憶，重溫過去在漫畫店流連的時光；也解鎖當年的社會背景，讓民眾理解「盜版漫畫」的年代，是如何經歷漫長過程，走入正版授權漫畫的時代。

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

▲「林森路33號租書店」重現了早期漫畫租書店的氛圍。（圖／記者林育綾攝）

由於1966年實施《編印連環圖畫輔導辦法》，漫畫書從1967年開始都要經過國立編譯館審查，送審通過才能出版，一直到1987年解嚴才廢除。然而在那期間，審查原則讓人無所適從，送審費用也十分昂貴，讓當年許多台灣漫畫家紛紛棄筆轉行。

1970年後期，隨著影印技術進步，有出版社將日本漫畫拿來翻譯、塗改、送審，大量生產，讓日本漫畫在台灣的漫畫市場上成為大宗，也是出租店裡最夯的書類。當年這些沒經過合法授權的漫畫，為了因應審查，角色的日文名字幾乎都被改為中文名字，甚至「和服」也被塗改成「漢服」。

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

▲盜版漫畫時期，許多出版社以防審查，會特地取中文名字。（圖／記者林育綾攝）

因此當時「哆啦A夢」被稱為「小叮噹」，裡頭的「靜香」被改成叫「宜靜」；還有像是人氣少年漫畫《城市獵人》，男主角名字「冴羽獠」在當時被翻譯成「孟波」。這樣的現象一直到1992年新著作權法修正通過後，盜版漫畫才逐漸在台灣消失。

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

▲《城市獵人》正版（前）與盜版時期（後）比較。（圖／記者林育綾攝）

所以展場內還打造其中一處展示區，秀出一系列盜版時期的漫畫，也在下方陳列正式授權的合法版本。不過1992年以前的盜版漫畫，由於是非授權，因此不提供翻閱，只能藉由櫥窗欣賞封面。正版則能夠拿起來閱讀，就像從前置身於漫畫出租店一樣，享受看漫畫的樂趣。

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

▲參觀者真的能夠拿起來閱讀，就像從前置身於漫畫出租店一樣，享受看漫畫的樂趣。（圖／記者林育綾攝）

●資深漫迷懷舊必逛！尋找屬於你時代的漫畫刊物

除此之外，租書店也有多部人氣台灣漫畫作品；喜歡懷舊的人，同步也推薦編號「12棟」的展覽「時代封面－台灣漫畫雜誌流行回顧」，裡頭搜羅台灣從1950年到2010年，整整超過半世紀，各時代的紙本漫畫雜誌，像是早期的《東麗漫畫周刊》、《星期漫畫》，到後來《寶島少年》、《少年快報》、《美少女》、《星少女》、《龍少年》等，絕對讓資深漫畫迷尖叫暴動，沉浸在找尋自己時代的樂趣。

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼蒐羅超過半世紀的漫畫雜誌，讓讀者找出屬於自己的年代。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

●台灣人氣漫畫家作品一次看

其他棟建物空間也各有異趣，並有台灣漫畫家IP作品，像是編號06棟的「貓貓蟲咖波」，整棟房間滿滿驚喜和亮點，還有周邊店舖，預計吸引粉絲朝聖一波！

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「貓貓蟲咖波」整棟房間滿滿驚喜和亮點。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

編號07棟的「漫畫雜貨屋」，展示人氣台灣漫畫家阮光民的《用九柑仔店》、謝東霖的《神明便利商店》，在門口的「神明便利商店販賣機」相當吸睛，還有人氣角色「虎爺」造型飲料，讓網友也笑說「是賣罐裝符水嗎？」

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀。（圖／文化部提供）

▲▼「神明便利商店販賣機」超吸睛。（圖／文化部提供）

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

其他還有第14屆金漫獎特展「職人魂．台漫ALIVE」、再次思考台漫系譜的「當台漫成為光譜－台日動漫美學特展」、敖幼祥及魚夫等8位漫畫家與世代對話的「漫流來襲－經典與世代的對話」，以及「圖像味覺：峰味VS.風味」、「泡漫畫－公共澡堂體驗」、「阿甘與阿諾－從漫畫、動畫到故事屋」等。

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀。（圖／文化部提供）

▲國家漫畫博物館此波還打造「漫畫旅宿」。（圖／文化部提供）

在04棟的「現地創作」，還有機會親眼目睹人氣漫畫家氫酸鉀、凱子包、李隆杰、深谷薰、盧卡斯等，現身在現場創作。

●夜間展演＋光環境、假日市集超有氣氛

文化部也特別在園區規劃夜間「大樹榕光」展演，還有鏡湖、園區整體的光環境，都有經過設計，以及與大家玩起躲貓貓的《小猫巴克里》等3大空間亮點。因此無論白天或夜間參觀，都能感受不同氛圍，也適合白天逛展後，留下欣賞夜間光景；假日也會安排「漫慢晃市集」等活動。

▲▼「國家漫畫博物館」開放參觀，8大主題策展先行。（圖／記者林育綾攝）

▲「國家漫畫博物館」園區整體的光環境，都有經過設計。（圖／記者林育綾攝）

▼國家漫畫博物館搶先逛！（影／記者林育綾攝）：

【國家漫畫博物館園區　東側基地開放資訊】
地址：台中市西區林森路33號
開放時間：平日10:00-19:00、週末10:00-20:00（每週二休館，國定假日比照週末開館）

ET快訊
全台急凍「59人猝死」！最小死者僅出生21天
心肌梗塞2徵兆小心！　醫點名1部位保暖：很多人忽略
認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國家漫畫博物館開箱／小叮噹➝哆啦A夢　重現漫畫出租店回憶殺！

妻子偷吃前男友！丈夫花4年「完美復仇」　結局全場嗨爆：就是報應

公視小遊戲「青春網戀模擬器」被封神作　鄉民：很有教育意義欸

哭真的有用！研究：眼淚含有化學信號　能降低男人侵略行動

全身17處器官都可能發生的腫瘤！「賈伯斯病」注意10大警示徵兆

天冷猝死案例「室內比室外還多」！醫師提醒：有5症狀趕快就醫

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看合照傻：二度挑戰A字傳說的男人

快訊／14縣市再發「低溫特報」！8縣市最低6度

全台急凍「2天59人猝死」！最小死者僅出生21天

婚前老公告白小三「等我娶妳」　交往8年妻崩潰：為什麼不放過我

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

大陸影帝張譯被拱跳《科目三》！　婉拒「場合不合適」網一片叫好

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

王少偉、許藍方同框：好朋友啦～　談小甜甜新戀情「不希望再婚」

國家漫畫博物館開箱／小叮噹➝哆啦A夢　重現漫畫出租店回憶殺！

妻子偷吃前男友！丈夫花4年「完美復仇」　結局全場嗨爆：就是報應

公視小遊戲「青春網戀模擬器」被封神作　鄉民：很有教育意義欸

哭真的有用！研究：眼淚含有化學信號　能降低男人侵略行動

全身17處器官都可能發生的腫瘤！「賈伯斯病」注意10大警示徵兆

天冷猝死案例「室內比室外還多」！醫師提醒：有5症狀趕快就醫

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看合照傻：二度挑戰A字傳說的男人

快訊／14縣市再發「低溫特報」！8縣市最低6度

全台急凍「2天59人猝死」！最小死者僅出生21天

婚前老公告白小三「等我娶妳」　交往8年妻崩潰：為什麼不放過我

國家漫畫博物館開箱／小叮噹➝哆啦A夢　重現漫畫出租店回憶殺！

美中恢復軍事對話　分析：台灣和南海仍是潛在引爆點

台男在泰國「買兇少將」殺妻兒、律師　泰警即刻救援逮人

原房東賴著不走害她買房卻只能租屋　法院出手結局超紓壓

減肥想吃甜食又怕胖？營養師教3秘訣：飯後再買很重要

妻子偷吃前男友！丈夫花4年「完美復仇」　結局全場嗨爆：就是報應

手機被偷遭轉賣　女竟收到買家訊息：妳的手機要怎麼解鎖？

「大鼻子情聖」男星涉性醜聞　馬克宏力挺挨轟

公視小遊戲「青春網戀模擬器」被封神作　鄉民：很有教育意義欸

尖石鄉後山新光部落「飄雪10分鐘」　童開心喊：下雪了！

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

生活熱門新聞

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

14縣市再發低溫特報！8縣市最低6度

全台2天59人猝死　最小死者僅出生21天

天冷猝死室內比室外多　醫提醒5症狀快就醫

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

全身17處器官都可能發生的腫瘤！「賈伯斯病」注意10大警示徵兆

12星座「聖誕運勢一次看」！金牛逆轉衰運　水瓶抽空獨處

「8生肖」從冬至一路旺到明年！升官發財樣樣來

妻子偷吃前男友！丈夫完美復仇全場嗨爆

研究：眼淚有化學信號降低男人侵略行動

分手後「男友→乾爹」一個月拿2萬！妹子樂翻

更多熱門

相關新聞

愚人節拍板聖誕節開放　國家漫畫博物館落腳台中

愚人節拍板聖誕節開放　國家漫畫博物館落腳台中

在台中市立委黃國書、台中市長盧秀燕和文化部長史哲等人努力下，國家第一座漫畫博物館23日將開放參觀，副院長鄭文燦等人22日主持開展儀式，他說，原本各縣市都在搶，後來決定選址台中後，又面臨多處地點擇一的難題，如今順利開展，令人欣慰；史哲說，今年愚人節決定此地後，經各方努力8個月，終在聖誕節前夕開放，希望未來成為所有漫畫家和漫畫迷的基地。

《好小子》漫畫大師睽違18年新作

《好小子》漫畫大師睽違18年新作

人氣「台漫線上書展」免費借閱

人氣「台漫線上書展」免費借閱

日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台

日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台

國中生〈帝王條款〉驚人細節曝　全場跪了

國中生〈帝王條款〉驚人細節曝　全場跪了

關鍵字：

國家漫畫博物館國漫館台中旅遊漫畫台漫日本漫畫盜版漫畫小叮噹哆啦A夢城市獵人

讀者迴響

熱門新聞

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

「聖誕老人」送禮　孩子們前墜24樓亡

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

不只發胖！冒「5警訊」＝你代謝開始變差了

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

7旬阿伯撞殺！22歲女師遭腦袋捲車底拖一路慘死

Faker公佈冠軍造型不選阿璃

音樂人妻外遇摩天輪激戰　判賠60萬確定

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

微軟擬停止支援Win10　2億電腦恐報廢

認口誤！趙少康三度澄清：侯是最好的總統

婚禮到一半「突現寶寶心跳聲」　陳熙鋒嫩妻宣布「懷兒子」

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面