國家漫畫博物館真的來了！鄭文燦重回臺中刑務所　兌現國漫館承諾

▲臺中市議員黃守達（左起）、立法委員黃國書、立法院副院長蔡其昌、行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲 、臺中市副市長黃國榮於國漫館園區館銜前合影，紀念歷史性的一刻。 。

圖、文／文化部提供

行政院副院長鄭文燦今年4月1日宣布國家漫畫博物館選址於臺中刑務所官舍群，8個多月後，鄭文燦再度重回此地，兌現開展先行承諾，東側基地明（23）日開放參觀，北側基地主建築博物館2029年也將正式開放。開展儀式由行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲、臺中市副市長黃國榮、立法院副院長蔡其昌、立法委員黃國書、臺中市議員黃守達與江肇國、京都國際漫畫博物館事務局長勝島啟介、北九州市漫畫博物館館長田中時彥、比利時漫畫藝術中心館長Isabelle Debekker、英國漫畫策展人Paul Gravett、日本漫畫家深谷薰、日本漫畫家有馬啟太郎及漫畫產業各界貴賓等在園區3大空間亮點之一的「大樹榕光」前點亮漫博宣告，「開展先行『真正有影』，國家漫畫博物館真的來了。」

▲行政院副院長鄭文燦（前排左起）、文化部長史哲、臺中市副市長黃國榮及漫畫家、參展團隊等在園區3大空間亮點之一的「大樹榕光」前點亮漫博宣告「國家漫畫博物館真的來了」。

行政院副院長鄭文燦表示，「文化是城市的靈魂，而漫畫是跨國界、跨世代的記憶」。國家漫畫博物館從行政院拍板定案後8個多月開展，「真的非常不容易」。在文化部完成場地優化、工程提升、策展等工作同時，行政院也核定組織規程、人事編制、經費，並支持未來新建主場館預算，希望整體完成後的國家漫畫博物館具備完整典藏、研究、創作、交流等功能，並創造觀光旅遊效益，讓大眾看見國漫館的魅力。鄭文燦承諾，今日開展後，行政院會繼續支持，期盼國漫館成為臺中文化生活的一部分。

▲行政院副院長鄭文燦參觀「泡漫畫－公共澡堂體驗」展區，與展區泡澡的動物們進行拍照打卡。

文化部長史哲致詞時笑稱，國家漫畫博物館從確定選址到開展，是從「愚人節到聖誕節的傳奇」，如果沒有順利在年底開展，就真的應證了4月1日是愚人節了。史哲特別感謝行政院在預算、人力等的大力支持，籌備期間臺中市政府的各項協助與配合，讓大家見證「中央、地方攜手合作，效率驚人的發展」，以及漫畫界的指導與參與，文化部、國漫館籌備處與所有投入工程、策展人員的全力以赴，要將15間歷史建築變成15個小展場、主題展，「真的必須要花很多工夫」。

史哲說，「國家漫畫館扮演著地方長遠文化建設的使命，同時也提供漫畫家創作園地的角色。」過去臺中市民的兒時記憶總有著國美館、自然科學博物館，未來的孩子也將有屬於國家漫畫博物館的記憶；另一方面，當創作者、漫畫家在艱困的環境中都能屢屢在國外創造佳績時，國家也應該趕快讓漫畫家擁有一個創作的園地。史哲表示，因著這樣的使命，促成文化部改變過去文化建設必須花費多年時間完成，而以最快的速度採開展先行，期盼「讓這個漫畫家的家有固定經費，也讓未來的孩子看著臺灣漫畫成長」。

文化部指出，國家漫畫博物館園區總基地面積達2.75公頃，規劃總使用空間超過7345坪，北側基地未來新建主場館規劃將超過6500坪。展覽先行的東側基地共由15棟歷史建築組成，首檔展覽即以東側基地全園區完整規劃為目標，共有8大主題策展、3大空間亮點。同時充分考量觀眾需求，除優化停車場域，並招商提供具漫畫特色的輕食、飲料，完整提供國家級漫畫博物館園區整體服務。

▲第14屆金漫獎特展「職人魂．臺漫ALIVE」除可欣賞2023甫出爐的獲獎之作，也能在創意互動區，體驗與漫畫家共同創作，發展出屬於自己的故事。

8大主題策展以讀、品、住、轉、泡、追、畫漫畫及體感劇場出發，期待觀眾進入園區能沉浸式體驗漫畫的魅力及官舍群特有的空間氛圍。如在整個園區可說是精神時光屋的演武場，「臺漫的魔幻時刻」特展以打開時間膠囊概念，展出歷屆金漫獎經典作品及典藏，包含劉興欽、許貿淞、游龍輝、蕭言中等手稿。來自不同金漫得主的珍貴記憶片段，不僅看見不同世代的共同記憶，也逐步勾勒未來國家漫畫博物館輪廓。

而為延續宿舍的空間概念，特別規劃「漫畫旅宿」，以廢廢子《廢廢子の充氣大冒險！》、每日青菜《Day Off》等7個愛情與關係為主軸的漫畫，創造出7個專屬漫畫作品及作者的風格空間。「漫畫雜貨屋」以日常生活裡的商店，在阮光民《用九柑仔店》與謝東霖《神明便利商店》作品中，藉由柑仔店與便利商店2個在不同世代臺灣人熟悉不過的風景，呈現2位漫畫家大量使用臺灣元素的創作，以及漫畫作品授權影集、舞臺劇等各種跨域的可能。

▲「漫畫旅宿」延續臺中刑務所官舍群「宿舍」的概念，以7個愛情與關係為主軸的漫畫，改造成7間專屬漫畫作品和其作者的風格空間，讓人彷彿走入漫畫家創作的情境當中。

其他展覽包含臺中首展呈現臺灣漫畫產業職人精神的第14屆金漫獎特展「職人魂．臺漫ALIVE」、以日漫入射再次思考臺漫系譜的「當臺漫成為光譜－臺日動漫美學特展」、敖幼祥及魚夫等8位漫畫家經典與世代對話的「漫流來襲－經典與世代的對話」、漫畫家Litalan嵐作品《山神一家》結合5位職人共同以味覺演譯的體驗式策展空間「圖像味覺：峰味VS.風味」，以及「泡漫畫－公共澡堂體驗」、「時代封面－臺灣漫畫雜誌流行回顧」、「阿甘與阿諾－從漫畫、動畫到故事屋」等。還有臺灣漫畫家氫酸鉀、凱子包、李隆杰及日本深谷薰、巴西盧卡斯等將帶來現地創作。

文化部表示，國家漫畫博物館園區東側基地開放參觀後，特別規劃夜間「大樹榕光」展演、鏡湖及園區整體的光環境，以及與大家玩起躲貓貓的《小猫巴克里》等3大空間亮點；假日亦安排「漫慢晃」市集等精彩展演活動。相關展覽及活動資訊請參考國家漫畫博物館籌備處臉書專頁：https://www.facebook.com/NationalComicMuseum。

【國家漫畫博物館園區東側基地開放資訊】

地點：臺中市西區林森路33號

開放時間：平日10:00-19:00、週末10:00-20:00（每週二休館，國定假日比照週末開館）