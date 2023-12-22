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提升公共運輸量能　斗六轉運站動土...估2025年6月完工

▲雲林斗六客運轉運站建置計畫新建工程開工動土，完成後將提供民眾更完善舒適的搭車環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六客運轉運站建置計畫新建工程開工動土，完成後將提供民眾更完善舒適的搭車環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六客運轉運站建置計畫新建工程開工動土，21日雲林縣長張麗善、工務處長汪令堯，偕同嘉義區監理所長黃萬益、台鐵局高雄運務段副段長吳良軍、嘉義客運、雲林客運、台西客運代表一同參與斗六客運轉運站建置計畫新建工程開工動土典禮焚香祈福，期許完成後，提供民眾更完善舒適的搭車環境。

縣長張麗善表示，為整合雲林縣內公共運輸系統，選擇在斗六火車站後站旁向台鐵局租用空間，新建3層樓站體， 1樓配置5席月台，2、3樓做為機車停車場，提供220格停車空間；工程總經費約9887萬元，其中公路局補助2568.6萬元，其餘7300餘萬元由雲林縣政府自籌，工程預計在2025年全國運動會前完工，將可改善後站機車違停、交通紊亂，提升市容整齊與美觀。

▲雲林斗六客運轉運站建置計畫新建工程開工動土，完成後將提供民眾更完善舒適的搭車環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六客運轉運站建置計畫新建工程開工動土，完成後將提供民眾更完善舒適的搭車環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，斗六市前後火車站機車停車問題長期倚賴拖吊維持秩序，感謝縣府自籌經費7千多萬於斗六客運轉運站的2、3樓規劃設置機車停車場，以改善市容及交通運輸，市公所一定配合讓機車進入轉運站停放，讓街道更整齊、交通更安全。

工務處長汪令堯表示，此案工期540日曆天，預計在2025年6月完工，已責成廠商做好安全措施，施工期間後站部分區域封閉，原本的客運站施工期間暫移至後火車站東側，客運路線微調，請民眾留意，並注意進出安全，施工期間造成不便，還請用路人見諒。

 

►聽Podcast #我在案發現場

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