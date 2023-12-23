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雲林國產鵝鴨狂歡嘉年華　好康放送推廣優質水禽

▲中華民國水禽產業促進協會特別於今日聖誕前夕，舉辦 2023「國產優質鵝肉與鴨肉行銷推廣活動」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中華民國水禽產業促進協會特別於今日聖誕前夕，舉辦 2023「國產優質鵝肉與鴨肉行銷推廣活動」，邀請陽光男聲郭忠祐與台語小公主陳怡婷一起與民眾互動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

每年10月至隔年4月為國產鵝盛產季，今年暖冬因素導致產量銳減，中華民國水禽產業促進協會舉辦「愛在聖誕鵝鴨狂歡嘉年華」推廣雲林在地優質水禽，吸引大批民眾參與，並邀請陽光男聲郭忠祐與台語小公主陳怡婷一起與民眾互動拿全鵝，提前享受溫馨聖誕。

為了持續讓消費者品嚐到最優質國產鵝肉，中華民國水禽產業促進協會特別於今（23）日聖誕前夕，舉辦 2023「國產優質鵝肉與鴨肉行銷推廣活動」 ，充滿溫馨氛圍的「愛在聖誕鵝鴨狂歡嘉年華」飄逸在古坑綠色隧道，現場民眾只要配戴聖誕帽或相關飾品即可免費領取優質鵝鴨製品，一早即吸引許多民眾排隊參與，現場歡樂熱鬧。

雲林國產鵝產量約40萬隻，佔全台4成為重要產地之一，雲林縣政府農業處畜牧科長謝詠丞表示，鵝是寒帶動物，低溫期在產蛋及育成率都較高，加上禽流感及受到極端氣候影響，雲林產地產量降低，目前毛鵝每台斤價約70元較往年同期60元漲幅約1.6成；近日寒流迎來低溫，欲出產蛋率升高加上3個多月育成，可望在清明節後恢復產銷平衡。

▲中華民國水禽產業促進協會特別於今日聖誕前夕，舉辦 2023「國產優質鵝肉與鴨肉行銷推廣活動」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「愛在聖誕鵝鴨狂歡嘉年華」在古坑綠色隧道，現場民眾只要配戴聖誕帽或相關飾品即可免費領取優質鵝鴨製品，一早即吸引許多民眾排隊參與，現場歡樂熱鬧。（圖／記者蔡佩旻攝）

中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌現場變身最佳水禽聖誕大使，鼓勵民眾選購雲林在地鵝鴨產品。吳祥斌理事長指出，協會近年積極鼓勵會員及雲林養殖戶，嘗試更多元的鵝肉加工及創新精品開發，從開發優質鵝肉加工品，到現場產出之鵝油面膜及洗髮精等美妝商品，提供消費者更多元水禽美食及周邊商品選擇。

農業部家禽科陳志維科長也特別提到，政府長期以來對於台灣國產鵝鴨禽肉無論從養殖技術、無抗生素的安全檢測到後加工的食安查核均嚴格把關，農業部也一直鼓勵業者開發更多元與創新性的產品持續與民眾接軌，今天看到協會積極輔導業者研發許多鵝肉加工製品，從煙燻鵝排、到方便小家庭加熱即食的經典鵝胸肉均相當受民眾歡迎；一方面因為鵝肉的營養價值頗高且低膽固醇的特性，同時也因雲林得天獨厚的養殖環境，鵝隻肉質佳，適合也呼籲國人多加選購國產優質水禽製品。

▲中華民國水禽產業促進協會特別於今日聖誕前夕，舉辦 2023「國產優質鵝肉與鴨肉行銷推廣活動」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲現場辦理免費品嚐與促銷活動，鼓勵民眾選購雲林在地鵝鴨產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

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