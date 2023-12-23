雲林3條市區客運路線　1／1起由統聯客運代駛

▲雲林「201」、「101」、「102」等3條客運路線明年2024年1月1日起將由統聯客運代駛，無縫接軌替民眾服務。（圖／翻攝自Facebook／Ubus統聯客運）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林客運股份近期考量企業經營成本，經審慎評估後預計於113/1/1起放棄三條路線經營權，經由雲林縣政府多方協商並積極溝通，為免影響民眾通勤通學所需，「201」、「101」、「102」等3條路線明年2024年1月1日起將由統聯客運代駛，無縫接軌替民眾服務。

雲林客運放棄經營之三條路線主要服務斗六市、莿桐鄉、虎尾鎮等三鄉鎮，2015年12月1日通車之「201」高鐵雲林站－斗六火車站－雲林科技大學高鐵快捷公車路線；2022年3月29日通車之「101」斗六棒球場－受天宮－環球科技大學；「102」斗六火車站－崙仔集會所。

工務處汪令堯處長表示，其中「201」高鐵雲林站－斗六火車站－雲林科技大學為高鐵快捷公車路線，每天提供62班次往返高鐵雲林站至斗六火車站，為鄉親乘坐高鐵重要之交通接駁路線；雲林縣政府接獲通知後積極找尋合並親自拜訪各客運業者後，統聯汽車客運股份有限公司同意代駛。

統聯汽車客運股份有限公司並承諾自2024年1月1日起先行以既有國道客運車輛混合調度方式投入營運，服務班次將依實際需求適度調整，原雲林客運主管(辦)、駕駛員15名和3名調度人等員工亦由縣府、高鐵公司、統聯客運等持續協調，希望能在權益不受損的狀態，轉任其他公司，完善解決各方困境。