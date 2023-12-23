▲「重建一本理性與感性的教科書」今天下午登場，北一女國文老師區桂芝（左一）要求國文科文白比例各50%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女中國文老師區桂芝日前痛批108課綱刪除顧炎武《廉恥》等多篇文言文，根本是「無恥」課綱，引發外界熱議。在今（23日）一場體檢政府教育政策記者會上，區桂芝批評108課綱的課審會不夠專業，讓學生代表參與「搞得像校務會議」。她呼籲課審會應回歸全面專業，也喊話教育部「放棄逼死老師成為共犯結構的課綱」，除了刪除國文推薦，國文科的文言文與白話文比例也應改為5成。

區桂芝日前批108課綱大量刪除文言文，包括明末清初文人顧炎武的〈廉恥〉被刪除，痛批108課綱「無恥課綱」，引起各界討論。歷史新三自運動協會今天下午舉行蔡英文政府教育政策總體檢記者會，主要鎖定「重建一本理性與感性的教科書」。

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區桂芝首先指出，108課綱課綱已經實施5年，但發生很多問題，文史則是重災區，像是自己身為國文老師批改作文，一篇作文中出現超過10個錯別字很常見，而這不是少了幾篇文言文的問題，而是一連串語文的崩壞。

區桂芝隨後批評教育部課審會不專業。區桂芝表示，教育部的課審會是最高位階的課綱制定單位，課綱最關鍵是專業人員意見如何進入課審會，但108課綱還有學生代表參加，把課審會搞得像校務會議。故現在到了改革時候，要求課審會對文言文推薦選文15篇應該刪除，將文白比例改為各50%。

▲區桂芝再批課審會不專業，讓學生代表參與，搞得像校務會議。（圖／記者許敏溶攝）