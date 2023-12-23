　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

區桂芝再批課審會不專業！讓學生代表參與「搞得像校務會議」

▲▼「重建一本理性與感性的教科書」今天下午登場，包括（左起）北一女國文老師區桂芝、中山女高退休老師段心儀、嘉義大學應用歷史系教授吳昆財、師大附中歷史老師蘇信宇等人到場。（圖／記者許敏溶攝）

▲「重建一本理性與感性的教科書」今天下午登場，北一女國文老師區桂芝（左一）要求國文科文白比例各50%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女中國文老師區桂芝日前痛批108課綱刪除顧炎武《廉恥》等多篇文言文，根本是「無恥」課綱，引發外界熱議。在今（23日）一場體檢政府教育政策記者會上，區桂芝批評108課綱的課審會不夠專業，讓學生代表參與「搞得像校務會議」。她呼籲課審會應回歸全面專業，也喊話教育部「放棄逼死老師成為共犯結構的課綱」，除了刪除國文推薦，國文科的文言文與白話文比例也應改為5成。

區桂芝日前批108課綱大量刪除文言文，包括明末清初文人顧炎武的〈廉恥〉被刪除，痛批108課綱「無恥課綱」，引起各界討論。歷史新三自運動協會今天下午舉行蔡英文政府教育政策總體檢記者會，主要鎖定「重建一本理性與感性的教科書」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

區桂芝首先指出，108課綱課綱已經實施5年，但發生很多問題，文史則是重災區，像是自己身為國文老師批改作文，一篇作文中出現超過10個錯別字很常見，而這不是少了幾篇文言文的問題，而是一連串語文的崩壞。

區桂芝隨後批評教育部課審會不專業。區桂芝表示，教育部的課審會是最高位階的課綱制定單位，課綱最關鍵是專業人員意見如何進入課審會，但108課綱還有學生代表參加，把課審會搞得像校務會議。故現在到了改革時候，要求課審會對文言文推薦選文15篇應該刪除，將文白比例改為各50%。

▲▼「重建一本理性與感性的教科書」今天下午登場，包括北一女國文老師區桂芝（見圖）等人到場，她呼籲恢復文言文跟白話文各一半。（圖／記者許敏溶攝）

▲區桂芝再批課審會不專業，讓學生代表參與，搞得像校務會議。（圖／記者許敏溶攝）

ET快訊
快訊／豪神降臨！　瘋砍9顆三分飆44分
記點扣照飆7936人！　一般駕駛人佔89%
澳少女秀髮藏「上百顆頭蝨卵」　梳開超噁畫面曝
19歲正妹車手被逮！　稚嫩外表露餡
擊敗BLACKPINK！　台灣「最強歌手」出爐
小六學童霸凌被調查！　搬椅怒砸「老師腦震盪」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台14甲武嶺到松雪樓...開放正常通行　解除加掛雪鏈管制

「4種飲料」千萬別裝保溫瓶！　專家警告：細菌恐暴增30倍

記點扣照飆7936人！運匠不是最慘「一般駕駛人佔89%」　交部擬檢討

台灣「最強歌手」出爐！　擊敗泰勒絲、BLACKPINK

區桂芝再批課審會不專業！讓學生代表參與「搞得像校務會議」

寒流殺來「街頭一票妹子1穿搭」　他冷暈了！內行曝：0度也照穿

腳腫成象腿痛到打滾！婦下肢深部靜脈血栓　抽血放支架獲重生

有穿發熱衣卻「越來越冷」？外科醫曝原理：3穿法是錯的

蝦皮購物攜手家扶基金會　為孩童舉辦「公益樂園」邀請用戶年前送暖

不滿差別待遇！台鐵產工發起春節休假　交長：先溝通盡量不要發生

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

炎亞綸確定不回歸《營業中3》　郭泓志加入虧姚元浩：不好相處

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

43歲小嫻宣布：我考上大學了！　圓夢進音樂系「我是榜首」

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

台14甲武嶺到松雪樓...開放正常通行　解除加掛雪鏈管制

「4種飲料」千萬別裝保溫瓶！　專家警告：細菌恐暴增30倍

記點扣照飆7936人！運匠不是最慘「一般駕駛人佔89%」　交部擬檢討

台灣「最強歌手」出爐！　擊敗泰勒絲、BLACKPINK

區桂芝再批課審會不專業！讓學生代表參與「搞得像校務會議」

寒流殺來「街頭一票妹子1穿搭」　他冷暈了！內行曝：0度也照穿

腳腫成象腿痛到打滾！婦下肢深部靜脈血栓　抽血放支架獲重生

有穿發熱衣卻「越來越冷」？外科醫曝原理：3穿法是錯的

蝦皮購物攜手家扶基金會　為孩童舉辦「公益樂園」邀請用戶年前送暖

不滿差別待遇！台鐵產工發起春節休假　交長：先溝通盡量不要發生

陸擬加大監管「恐觸及網遊核心收入」　分析：幾乎都難以倖免

台14甲武嶺到松雪樓...開放正常通行　解除加掛雪鏈管制

「4種飲料」千萬別裝保溫瓶！　專家警告：細菌恐暴增30倍

蘋果捧15.7億元與出版商談判　尋求授權內容訓練生成式AI

《富都青年》全球票房破億！　吳慷仁「狂跑100場映後」累病了

2024要選中華民國總統　柯文哲：不是選美國州長也不是選中國省長

快訊／豪神降臨！林書豪9顆三分瘋砍44分　國王送勇士2連敗耶誕大禮

學姊黃瀞瑩力挺邱臣遠！樂華夜市掃街拜票　曝「15到55歲都愛他」

陸考研人數創3年新低　求「上岸」與穩定就業人變多

喬瑟夫揪博恩還原《幽遊白書》打鬥戲　神似度笑翻網：沒叫你超越

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

生活熱門新聞

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

「他猛烈射精」考試爆尷尬　許藍方給3字解惑

天冷猝死室內比室外多　5症狀快就醫

快訊／合歡山下雪了！　07:30雪花覆蓋山坡

寒流激凍14縣市　平安夜越晚越冷

台灣「最強歌手」出爐！　擊敗泰勒絲、BLACKPINK

沒有要回暖！下波強烈冷氣團準備南下　寒冷天氣再熬4天

李多慧機上熱舞！腿間「神秘三角型」掀暴動

寒流猝死！　醫示警「5類年輕人」是隱藏危險群

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

更多熱門

相關新聞

2024將開啟新十年產業循環

2024將開啟新十年產業循環

近半個世紀以來，民主國家由於民粹抬頭，極端主義橫行，世界更加紛擾不安。經濟上，人類雖然位於21世紀初史上最繁華的時代，但歷經20世紀末經濟繁榮加速，貧富差距卻擴大、階級對立加劇，已經直逼19世紀末的水平。這其中的政治、經濟交互發展必然潛藏什麼重大問題？

英文師批課綱刪海明威改教「媽祖和辦桌」　教育部：生活化學習

英文師批課綱刪海明威改教「媽祖和辦桌」　教育部：生活化學習

北一女師批文言文太少！專家：多寡不是問題「關鍵是老師怎麼教」

北一女師批文言文太少！專家：多寡不是問題「關鍵是老師怎麼教」

頂大理工學院「新生成績明顯變差了」　師爆擔憂！

頂大理工學院「新生成績明顯變差了」　師爆擔憂！

國台辦批台課綱「去中國化」　時力：連課綱都指手畫腳難怪民眾反中

國台辦批台課綱「去中國化」　時力：連課綱都指手畫腳難怪民眾反中

關鍵字：

區桂芝文言文108課綱教育政策歷史國文

讀者迴響

熱門新聞

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

戴凱文混血臉「代表台灣參賽」挨批

阿本「那個人是我第一任男友」

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

高鐵女乘務員列車上心跳停止！醫師乘客救她一命

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

周曉涵寒流現蹤華西街「穿超少」！

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面