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北一女師批文言文太少！專家：多寡不是問題「關鍵是老師怎麼教」

▲▼北一女師批文言文太少，品學堂創辦人黃國珍認為，文言文多寡不是問題，關鍵是老師怎麼教。（圖／記者許敏溶攝）

▲北一女師批文言文太少，品學堂創辦人黃國珍認為，文言文多寡不是問題，關鍵是老師怎麼教。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女國文教師區桂芝不滿108課綱刪減大量文言文，怒批是「無恥課綱」而引發熱議。品學堂創辦人黃國珍今（16日）指出，針對國小到國高中學生的調查顯示，文言文並非閱讀理解表現最弱，這也顯示文言文多寡不是問題，而是老師怎麼教，而新課綱給予老師很大教學自由，就算課本上沒有的文章，老師都可以補充，所以課本有什麼文章不是重點，而是老師應思考要創作什麼樣的學習內容，考驗老師怎麼把內容帶給學生。

北一女國文教師區桂芝不滿108課綱刪大量文言文，連顧炎武〈廉恥〉一文也刪除，怒批是「無恥課綱」，連日引發熱烈討論。由品學堂舉辦的「2023品學堂閱讀未來國際教育論壇」上，公布相關調查結果。

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品學堂創辦人黃國珍表示，根據2020年至今閱讀學習系統數據顯示，不論國小、國中、高中學生，在各類文本（包含文言文單一類）表現上，「生活知識類」與「圖文整合」類型文章表現最弱，反而文言文類並不是閱讀理解表現最弱，顯示在老師定期、有課程進度引導下，學生文言文程度還是維持合理表現，反而學生對生活知識、圖文整合等多樣的生活議題的理解能力表現比較弱。

面對近期文言文佔比問題，黃國珍認為，文言文不是佔比多少問題，而是老師怎麼教的問題，新課綱給予老師很大教學自由，就算課本上沒有或被拿掉的文章，老師也可以自己補充，這也顯示，課本有什麼文章不是重點，而是這些文章是否為老師或同學需要，更何況現在老師的上課自由度很高，不需要被課本限制，老師應思考創作什麼樣的學習，也考驗老師怎麼把內容帶給學生。

黃國珍進一步指出，學生學習一定和老師有關，若新課綱在能力指標是往素養方向走，老師若沒有針對素養導向去調整自己課程，學生學習就會受限於老師課程的設計與教學，尤其現在家長關心考試，但應該了解，現在考試不考學生記得多少，而是學生有沒有能力在沒有學習與讀過內容下，可以憑自己能力去得出合理答案，這跟過去考學生記得多少老師教的內容不一樣，現在考學生是否擁有老師培養的能力，在沒有讀過的內容，依舊可以發揮能力，並獲得好成績。

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