台灣「最強歌手」出爐！　擊敗泰勒絲、BLACKPINK

▲2023音樂串流年終榜單出爐 。（圖／BLACKPINK、Taylor Swift、周杰倫 Jay Chou、告五人臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

2023年即將劃下句點，串流平台 Apple Music、Spotify 公布2023百大熱門歌曲榜單。不比不知道，一比嚇一跳，天王周杰倫不僅連續第五年問鼎 Spotify 台灣最多串流收聽次數歌手，發行逾20年單曲《七里香》更榮登 Apple Music 百大歌曲第三名，僅次於韓國人氣女團NewJeans《Ditto》、JISOO《FLOWER》。

Spotify台灣年度回顧榜單中，周杰倫再度展現其華語天王地位，憑藉著經典歌曲歷久不衰魅力，榮獲年度最多串流收聽次數歌手。這也是周杰倫連續第五年登上Spotify台灣榜首，顯示他在數位音樂平台的無可撼動地位。

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攤開排行榜，第二名則由幾乎成為西洋流行同義詞、演唱會超級印鈔機泰勒絲（Taylor Swift）奪得，緊接著是韓女團 BLACKPINK、告五人、NewJeans分別榜上有名，彰顯了多元音樂風格在台灣的盛行。

▲Spotify 2023 台灣年度回顧榜單揭曉：周杰倫五度問鼎（歌手類）冠軍。（圖／Spotify）

此外，根據 Apple Music 公布年度百大歌曲，K-POP 勢力進一步擴大。在百大排名當中，一半以上的位置被 K-POP 歌曲攻佔，NewJeans以其大熱單曲《Ditto》深受果粉喜愛，登頂冠軍、BLACKPINK JISOO的solo作品《FLOWER》也成功搶佔第二名位置，其他團體如(G)I-DLE、LE SSERAFIM、IVE和aesa的歌曲也在排行榜上大放異彩。

值得一提的是，周杰倫經典作品《七里香》在 Apple Music 台灣百大歌曲榜單上佔據第三名寶座，成為唯一進入前5名華語單曲，擊敗一票新作品，展現周杰倫華語天王無法動搖的地位。

▲Apple Music 2023 台灣年度百大歌曲，NewJeans榜首、周杰倫《七里香》奪第三名。（圖／記者邱晟軒製表）