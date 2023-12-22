　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周杰倫新歌登微博熱搜「陸網批難聽」！PTT喊普：就是那個Style

▲▼周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫驚喜推出聖誕歌曲。（圖／翻攝自周杰倫IG）

記者施怡妏／綜合報導

天王周杰倫昨（21日）晚上驚喜推出新歌《聖誕星》，冷冷的冬夜點燃粉絲的熱情，浪漫小品「聖誕星」一上線就令全體杰迷為之瘋狂，也迅速登上微博熱搜榜，不過大陸網友評價「難聽」，台灣網友則認為普普通通，「還行啊，只是沒驚喜而已，以前的歌都太神了」。

有網友在PTT發文，「微博熱搜文娛榜第1：難聽（周杰倫新歌）」，周杰倫昨晚驚喜推出新歌，編曲帶著濃濃的聖誕氛圍，不過評價卻很兩極，「微博熱搜文娛榜，第一名是『難聽』，指的就是周杰倫發行的新歌」，大陸網友感嘆周杰倫江郎才盡，現在的嗓子也唱不上去高音了，原PO不禁疑惑「真的有這麼難聽嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，鄉民們認為普普通通，「沒難聽吧，就很普的歌」、「套公式的感覺很普普」、「應該是唱不上去，只能寫這樣的曲風」、「不難聽，但就是周杰倫的SOP」、「不難聽呀，只是就是周杰倫公式style」、「已經沒那個味了」、「普通吧，可能他類似風格的歌以前聽多了，覺得這首沒有特別好聽的感覺」、「就以他的神歌裡算很一般了，其他太神」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT鄉民認為沒有驚喜感，但不到難聽的程度。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有網友感動，周杰倫這麼忙碌，還不忘繼續創作，「沒什麼難聽不難聽，大概是聽眾口味變了，他早就是一個傳奇了」、「希望繼續創作」、「肯出新歌就不錯了，很多歌手有家庭就消失」、「比最偉大那首好聽多了」、「平淡乾淨還是能屌打現在覺青創曲」、「且聽且珍惜吧，年輕時最喜歡的歌手之一」。

此次推出新歌，其實連唱片公司都意想不到，因為周杰倫真的太忙，各地的巡迴演唱會、廣告代言、錄製實境節目、策展佳士得拍賣會及「藝起杰作」等工作，佔據了他大部分的時間，這首歌也是周杰倫送給粉絲的聖誕禮物，「以後大家聽聖誕節的歌曲，除了瑪麗亞凱莉的，還有我這首歌的選擇」。

ET快訊
LIVE／馮迪索遭告性侵！誇張情節曝光　iPhone一折人潮
冷到聖誕節！　跨年天氣出爐「2地雨中倒數」
沒穿內衣北車發麵包！　「H半球」白肌妹身分起底
馮迪索公司爆「潛規則」！女助理被叫上床　高層脫襯衫
快訊／3官兵仍未尋獲　艦指部曝「安全索撕裂」
剪斷男友命根「沖馬桶」！　彰化狠女判刑定讞
馮迪索浴室性侵完問：手機在哪？　女助理忍13年提告內幕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流來襲！思源埡口迎淞霧　「雪山白頭」絕美畫面曝光

日網友見椅子「1設計」驚呼天才！網曝台灣早就有大讚：超貼心

冷天送醫「多非遊民」他驚呆！醫曝室內1因素更危險：要人命

法國YTR見台灣零食傻眼！　揭包裝「1共同點」喊：騙很大

《好小子》漫畫大師睽違18年新作！千葉徹彌：原先想靜靜退下舞台

雪山下雪披銀裝！積雪約8公分　絕美「銀白聖稜線」畫面曝

爸媽介紹公務員！35K妹拒絕喊「太窮酸」：非醫生、工程師不嫁

華梵大學佛藝系紅到香港　偶像團體Error扮西遊記師徒跨海取經

明晨再一波低溫「1地體感溫度-2度」　下周又要變天！雨區擴全台

【廣編】冬季暖流！佳格食品集團舒緩「92個社福站人力缺」投入冬季長者訪視關懷

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

寒流來襲！思源埡口迎淞霧　「雪山白頭」絕美畫面曝光

日網友見椅子「1設計」驚呼天才！網曝台灣早就有大讚：超貼心

冷天送醫「多非遊民」他驚呆！醫曝室內1因素更危險：要人命

法國YTR見台灣零食傻眼！　揭包裝「1共同點」喊：騙很大

《好小子》漫畫大師睽違18年新作！千葉徹彌：原先想靜靜退下舞台

雪山下雪披銀裝！積雪約8公分　絕美「銀白聖稜線」畫面曝

爸媽介紹公務員！35K妹拒絕喊「太窮酸」：非醫生、工程師不嫁

華梵大學佛藝系紅到香港　偶像團體Error扮西遊記師徒跨海取經

明晨再一波低溫「1地體感溫度-2度」　下周又要變天！雨區擴全台

【廣編】冬季暖流！佳格食品集團舒緩「92個社福站人力缺」投入冬季長者訪視關懷

泰版《櫻桃魔法》男男泡溫泉洩大胸肌！　海外放送突喊卡…秒下架

蘇打綠罕見挑戰唱跳！　阿龔「狂飆舞技」累癱崩潰了

亮・珠寶／李聖經多色寶石上身好時髦　十字架項鍊炫目

不婚不生成新常態「連帶影響購車喜好」！全方位日系小車備受關注

天氣寒冷！橘貓被挖起床顧店　整天臭臉瞪阿母：還沒睡飽啦

寒流來襲！思源埡口迎淞霧　「雪山白頭」絕美畫面曝光

2貓取名「騙幾、羅賴把」！飼主疑惑第3隻要叫什麼？　留言超爆笑

日網友見椅子「1設計」驚呼天才！網曝台灣早就有大讚：超貼心

嘉義行雨天備案「室內景點」6選！花磚博物館太美、窩這裡超Chill

中藥材價飆20倍！黃蓮、細辛缺貨　專家指「太依賴大陸」應找替代藥

生活熱門新聞

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

不是湯圓！　今天冬至「吃1物」可開運

「男主管+2女」出差睡2周　全場綠了：好噁心

路邊驚見「42萬支票」！內行揭恐怖真相

冬至要來了！3生肖財運旺炸　買彩券「中獎機率」暴增

即／太平山清晨積雪約1公分　夢幻美景遊客嗨了

寒流還沒結束！　鄭明典提醒1地區今晚更低溫

寒流今晨爆發！明天全台甩雨　下波冷空氣周日殺到

妹子抓哥吉拉結帳！感應扣款「霸氣叫了」

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

今晚北部6°C　明體感溫度1°C

更多熱門

相關新聞

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

天王周杰倫今（21日）晚上驚喜推出新歌《聖誕星》，冷冷的冬夜點燃粉絲的熱情，浪漫小品「聖誕星」一上線就令全體杰迷為之瘋狂，MV中周杰倫以多款造型入鏡，不論是應景的聖誕風服飾、時尚優雅的紳士造型，或是漫步歐洲小鎮的休閒穿搭，每一款都帥度破表。

搭高鐵「遇到佔位瞎妹」老先生超無助　她怒開嗆！

搭高鐵「遇到佔位瞎妹」老先生超無助　她怒開嗆！

「賴皮寮」Google爆紅奪冠！一票人狂搜新景點：全消失了

「賴皮寮」Google爆紅奪冠！一票人狂搜新景點：全消失了

主人忘關窗　貓6樓摔下吐血癱地

主人忘關窗　貓6樓摔下吐血癱地

周杰倫罹僵直性脊椎炎「10公尺走了10分鐘」！

周杰倫罹僵直性脊椎炎「10公尺走了10分鐘」！

關鍵字：

周杰倫新歌聖誕星微博熱議

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜！1部位最多人忽略

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

黎姿半癱弟弟「站起來了」！

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面