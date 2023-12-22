周杰倫新歌登微博熱搜「陸網批難聽」！PTT喊普：就是那個Style

▲周杰倫驚喜推出聖誕歌曲。（圖／翻攝自周杰倫IG）



記者施怡妏／綜合報導

天王周杰倫昨（21日）晚上驚喜推出新歌《聖誕星》，冷冷的冬夜點燃粉絲的熱情，浪漫小品「聖誕星」一上線就令全體杰迷為之瘋狂，也迅速登上微博熱搜榜，不過大陸網友評價「難聽」，台灣網友則認為普普通通，「還行啊，只是沒驚喜而已，以前的歌都太神了」。

有網友在PTT發文，「微博熱搜文娛榜第1：難聽（周杰倫新歌）」，周杰倫昨晚驚喜推出新歌，編曲帶著濃濃的聖誕氛圍，不過評價卻很兩極，「微博熱搜文娛榜，第一名是『難聽』，指的就是周杰倫發行的新歌」，大陸網友感嘆周杰倫江郎才盡，現在的嗓子也唱不上去高音了，原PO不禁疑惑「真的有這麼難聽嗎？」

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貼文一出，鄉民們認為普普通通，「沒難聽吧，就很普的歌」、「套公式的感覺很普普」、「應該是唱不上去，只能寫這樣的曲風」、「不難聽，但就是周杰倫的SOP」、「不難聽呀，只是就是周杰倫公式style」、「已經沒那個味了」、「普通吧，可能他類似風格的歌以前聽多了，覺得這首沒有特別好聽的感覺」、「就以他的神歌裡算很一般了，其他太神」。

▲PTT鄉民認為沒有驚喜感，但不到難聽的程度。（圖／翻攝自PTT）



不過，也有網友感動，周杰倫這麼忙碌，還不忘繼續創作，「沒什麼難聽不難聽，大概是聽眾口味變了，他早就是一個傳奇了」、「希望繼續創作」、「肯出新歌就不錯了，很多歌手有家庭就消失」、「比最偉大那首好聽多了」、「平淡乾淨還是能屌打現在覺青創曲」、「且聽且珍惜吧，年輕時最喜歡的歌手之一」。

此次推出新歌，其實連唱片公司都意想不到，因為周杰倫真的太忙，各地的巡迴演唱會、廣告代言、錄製實境節目、策展佳士得拍賣會及「藝起杰作」等工作，佔據了他大部分的時間，這首歌也是周杰倫送給粉絲的聖誕禮物，「以後大家聽聖誕節的歌曲，除了瑪麗亞凱莉的，還有我這首歌的選擇」。