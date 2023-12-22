越冷越嗨！花蓮富里鄉稻草藝術+音樂市集　邀民眾逗熱鬧

▲▼「富里稻草藝術季-動物迷蹤 稻翼之歌音樂市集」將於富里鄉農會羅山展售中心後方草皮區正式展開 。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉公所與富里鄉農會在富里鄉農會羅山展售中心後方草皮區（地址：富里鄉羅山村9鄰東湖9號）共同舉辦的「第五屆富里稻草藝術季-動物迷蹤 稻翼之歌音樂市集」即將於明日正式展開 ! 12月23日和12月24日，為期兩天的活動將結合音樂盛會和優美的稻草藝術，為鄉親帶來一個充滿歡樂和愜意的週末。

活動以「稻草藝術季x音樂市集」為主題，第一日（12月23日）活動時段為15時至20時，第二日（12月24日）為13時至18時。

▲展示各種栩栩如生的動物稻草藝術品，給現場觀眾帶來視覺上的盛宴。

特別邀請到知名歌手蕭煌奇、魏如昀、陳勢安、馬念先等知名歌手，以及MK樂團、Holyplace、依錚依靜、薩紹樂隊、Lamit樂團、不老樂團、公埔管樂隊等獨立樂團，為現場觀眾帶來一場動人心弦的音樂盛宴。活動現場同時設置40攤在地小農市集，販售各式富里在地農特產品，如烤全豬、小米甜甜圈、鹹豬肉等特色小吃。

▲市集也販售在地農特產品。

第二天的活動也是2024「稻草藝術季-動物迷蹤」的開幕典禮，屆時將展示各種栩栩如生的動物稻草藝術品，給現場觀眾帶來視覺上的盛宴。

鄉長江東成熱情邀請各位鄉親共襄盛舉，這不僅推動了當地的觀光產業發展，提升了本鄉的知名度，更是對富里優質農產品的推廣。這場活動結合了音樂盛宴與稻草藝術，民眾不僅能在稻草藝術區尋找靈感、拍下美好瞬間，更能欣賞到知名藝人和樂團帶來的精彩音樂表演。歡迎來自全台各地的朋友們，攜家帶眷前來富里，一同享受這場音樂與藝術融合的美好時光。

