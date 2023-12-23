韓國瑜讚江啟臣「鼻子很大」是大有為　江妻嬌喊：我看他才華啦

記者鄭佩玟／台北報導

台中市第八選區國民黨立委候選人江啟臣今（23）日在東勢客家文化園區舉辦造勢大會，國民黨副總統候選人趙少康、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等，皆站台力挺。韓國瑜上台助講時狂讚，江啟臣「鼻子很大」！，是人中之龍，還向江啟臣妻子劉姿伶求證，劉姿伶嬌羞指出，「是相中江啟臣的才華！」

▲韓國瑜替江啟臣站台助講。（圖／記者許權毅攝）

韓國瑜致詞時除了引述客家本色歌曲的歌詞，強調客家人正直良善，修好心田，厭惡民進黨執政8年期間，貪汙腐敗嚴重，人民辛苦、大官快樂，更稱讚鄉親票投江啟臣積極爭取經費跟建設，猶如進餐廳點了一道滿漢全席，也呼籲大家總統支持侯康配，政黨票投國民黨，讓江啟臣繼續連任，讓大官辛苦、人民快樂。

韓國瑜也坦言，以前跟江啟臣沒有這麼熟，有一年江找他吃飯、喝酒、聊天，他就請了當時的高雄是新聞局長王淺秋做陪，過程中王突然提醒，「市長，你有沒有發現江啟臣委員鼻子特別大？」

韓國瑜笑說，「男人看鼻子，女人看嘴巴」，當時他才發現，「江啟臣不只五官端正、鼻樑英挺，這代表他將來是大有為的人」，韓國瑜強調，這是王淺秋用女性的敏銳觀察力，看出江啟臣鼻子很大，她也讚，「喔！江啟臣是人中之龍啊！」

韓國瑜接著看往站江啟臣旁的劉姿伶表示，「我不曉得他有沒有這麼厲害，問一下江啟臣太太：老公五官怎麼樣？」面對突襲式提問，劉尷尬笑回，「我是看他的才華耶！」引發現場民眾哄堂大笑，韓國瑜也環顧四周，大笑喊「看看現場多快樂！」