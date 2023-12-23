曝賴清德「公益信託」老家決策內幕　尚毅夫指：賴有2前提

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前於政見發表會拋出，願將萬里老家「公益信託」作為礦區文史紀念館之用，此舉也被視為在為老家爭議止血。對此，媒體人尚毅夫昨（22日）在節目中透露，賴清德的老家爭議連總統府都很急，在拍板處理的過程當中，還有兩個前提要顧及，包括不拆，以及賴清德對老家的依戀。

尚毅夫昨日在節目《新聞面對面》中透露，賴清德老家的問題，其實已經討論很久了，基本上賴清德的底線是「不拆」，因為之前的攻防都說，礦區老家是合法的，一旦拆除，就是在打臉自己。

尚毅夫說明，簡言之，「不拆」是賴清德處理老家爭議的前提之一，另外，第二個前提，則是賴清德對這房子的依戀，所以，在討論的過程中，主張拆的聲音並不大。

此外，尚毅夫提及，因為「拆」不可行，所以，「捐」已經談了很久了。他接著說，這件事包括總統府方面都很著急，每週三的黨政會議，大家都在勸賴清德一定要處理。

尚毅夫進一步說明，原因在於，賴清德老家爭議，已經讓支持者很悶，一直不處理，支持者又悶又焦慮。

同時，尚毅夫說，其實週一晚上就已經有討論過，找很多律師彙整意見，從「捐」的概念去延伸，有律師提出「信託」，最後週二拍板「公益信託」。

最後，尚毅夫還說，原本鎖定在第一場辯論會提出，但時間太晚了，所以，時程就拉到第一場政見發表會拋出，不拖到辯論會。

▼賴清德萬里老家。（圖／記者郭世賢翻攝）