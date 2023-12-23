爆紅「瘦瘦筆」假藥流竄　FDA查獲數千劑偽造減肥針！公布批號照片

▲俗稱「瘦瘦筆」、「減肥針」的胰妥讚注射劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俗稱「瘦瘦筆」的藥品胰妥讚（Ozempic）注射劑近日在美國出現大量假藥。美國食品藥物管理局（FDA）21日公告指出，當局查獲數千單位假冒的胰妥讚，目前正在與藥廠合作檢驗以確定假藥成分，但警告冒牌減肥針仍可能流通市面，呼籲批發商、零售藥局、醫療業者與患者務必確認持有的藥品是否為特定造假批號。

製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）生產的胰妥讚是一種治療糖尿病的藥物，屬於一種胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑，可以釋放出GLP-1激素，促使身體產生更多的胰島素進而降低血糖，GLP-1也與大腦中降低食慾並發出飽足感的訊號有關，因此也被廣泛用於減肥。胰妥讚與另一款受歡迎的減肥針Wegovy現面臨供應短缺。

根據紐約時報報導，FDA找到至少5起反應不良事件，與含有偽造藥品的一批胰妥讚有所關聯，但尚不確定這些問題是否因假藥直接引起，因為相關不良反應的症狀與胰妥讚常見的副作用相似，例如噁心、胃痛。

▲美國FDA查獲數千單位假冒的胰妥讚，圖為公布的造假批號與序列。（圖／取自fda.gov）

FDA目前為止已經證實，查獲藥品附帶的針頭屬於仿造，可能不是無菌針頭，其標籤、包裝以及向患者和醫療保健從業者提供的附帶資訊也都是虛假編造。FDA在官網公告中提供了假「減肥針」的照片，並且呼籲患者檢查手邊的藥物，細看上頭是否有類似的偽造痕跡，另外可以對照藥品批號和序列，或是請藥劑師協助辨認真偽。

提倡保護消費者免於偽藥侵害的非營利組織Partnership for Safe Medicines執行董事薩夫達（Shabbir Imber Safdar）表示，一般而言，患者從藥劑師等具保障的管道拿到假藥的狀況非常罕見，但由於市售減肥針的供應短缺，將促使患者從不熟悉的通路購買藥品，因此增加了買到假藥的風險。他提醒，若產品價格遠低於正常標價，就要提高警覺，「藥品沒有讓你殺價的空間，包含胰妥讚。」

▼FDA公布假藥外觀照片，圖左為正品注射劑針頭，圖右為仿造針頭。（圖／取自fda.gov）