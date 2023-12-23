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拖延戰術奏效！　美最高院「拒絕速裁」川普是否享絕對豁免權

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普被控密謀推翻2020年大選結果。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國最高法院今天拒絕立即審理前總統川普聲稱具有起訴豁免權的案件，很可能使得他的2020年大選干預案審判延後。

法新社報導，美國特別檢察官史密斯（Jack Smith）繞過聯邦上訴法院，請求最高法院快速裁定川普豁免權案。

最高法院目前保守派以6比3占多數，其中3名大法官是川普擔任總統時任命。最高法院今天在僅有一行字的命令中拒絕特檢的要求，但沒有就此裁定提供任何原因。

川普被控密謀推翻2020年大選結果，目前預定2024年3月4日受審。現年77歲的川普在2024年共和黨總統提名戰民調領先。

川普律師團多次尋求將這場審判延到明年大選後，理由包括聲稱川普享有「絕對豁免權」，不能因為他在白宮任職時的作為而被起訴。

承審此案的聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）本月1日裁定他在任內的作為不具刑事指控豁免權，表示當過總統不代表持有終身「免獄卡」。

川普律師團隨後向美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院提出抗告，而特檢史密斯則請求最高法院介入審理。

最高法院今天駁回後，上訴法院現在將優先審理這起豁免權案。

里契蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）表示，3月的審判日期可能因此生變。托比亞斯指出，最高法院過去4年曾同意對19起案件的上訴進行快速審理，目前不清楚為何這次拒絕。

川普對最高法院此舉表示歡迎，並說他期待在上訴法院陳述自己的論點。

他在個人社群平台上發文說：「我當然有權獲得總統豁免權。」他再次在沒有確切證據的情況下聲稱自己原本贏得2020年大選，他說「我當時是總統，針對2020年總統選舉被操縱和勝選被偷走一事進行調查並發言，是我的權利和義務」。

哥倫比亞特區上訴法院已定於明年1月9日進行辯論，而裁定結果預計最終會到最高法院，最高法院目前的開庭期將於明年6月結束。

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