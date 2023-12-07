蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」！刷卡享最高40%蝦幣回饋　參加投票再抽iPhone 15

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」倒數！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

年末電商盛世「12.12狂歡生日慶」倒數5天！蝦皮購物在攜手必勝客霸氣送出「總數1,212份免費大比薩」、「每人６張全站免運券」等超強優惠的助力下，成功點燃用戶的購物魂。開跑至今已吸引破200萬人次湧入活動頁，「年終大禮包」遊戲遊玩次數更突破500萬人次，累計已送出200萬張必勝客比薩優惠券，還沒品嘗到最新口味的用戶趕緊抓住機會上站試手氣！為讓消費者把握雙12優惠，將年末或新年所需一次買齊，蝦皮購物宣布於12/11、12/12深夜祭出加碼優惠，晚上9點開始整點豪灑「100元優惠券」，於12/12當日刷國泰世華蝦皮購物聯名卡再享最高40%蝦幣回饋，有望助攻雙12當日業績衝出超越平日10倍的漲幅！

▲蝦皮購物攜手必勝客在雙12購物節推限量「比薩蛋糕」。

今年蝦皮購物「金多蝦年度大賞」跨夜直播12/11晚間19點準時開播！由喜劇演員黃豪平擔任主持人，並邀請「BOOM！怪物星人」的溫妮、琳誼、魏嘉瑩、郁采真共襄盛舉，一同祝福蝦皮購物生日快樂！用戶觀看直播不只有機會將Apple Watch Series 8、AirPods 3代、Marshall音響、必勝客小披薩、999元站上優惠券等總價破20萬元的豐富好禮帶回家，參加直播主人氣投票還能加碼再抽iPhone 15！

▲限12/12買【LG】空氣清淨機寵物功能增加版送不鏽鋼湯鍋，原價28800元、特價19900元。

「12.12狂歡生日慶」攜手國泰世華祭電商最高40%蝦幣回饋！豪氣加碼狂灑全站100元優惠券

為回饋用戶一整年的熱情支持！蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」除了霸氣加碼豪灑「全站100元優惠券」、「商城88折券」等眾多神券外，優惠商品陣容同樣強大！手機用了好幾年卻捨不得換？Apple iPhone 15 Pro 128GB，優惠下殺至36,900元，再送保護貼；年末汰舊換新就選LG樂金AS651DSS0 空氣清淨機寵物功能增加版，現買現省１萬元，加碼再送不鏽鋼湯鍋；寒流陣陣來襲，趕快入手保暖夯品溫暖你整個冬季！晚上穿上瑪榭 鋅發熱抗菌遠紅外線保暖褲襪，蓋上HOYACASA 法國90/10立體隔間羽絨被，讓你一秒溫暖入睡！

為讓用戶放肆買個過癮，蝦皮購物特別揭密「12.12狂歡生日慶」最強刷卡秘笈！12/12當日刷國泰世華蝦皮購物聯名卡不僅可享最高40%蝦幣回饋，更攜手第一、台中、星展、合作金庫等25家銀行獻上最高25%的銀行回饋，刷指定銀行卡再獨享限定商城85折券，又打折、又回饋，包準買到笑嗨嗨。

看「金多蝦年度大賞」就送Apple Watch、AirPods！投票加碼抽iPhone 15

眾所期待的最後一場跨夜直播「金多蝦年度大賞」，邀請黃豪平擔任主持人，更有「BOOM！怪物星人」溫妮、琳誼、魏嘉瑩、郁采真等四位人氣明星帶來精彩表演，參加「金多蝦年度人氣直播主投票」，不僅可為自己喜愛的直播主集氣助陣外，還有機會將iPhone 15免費帶回家！準時收看直播還有機會抽中Apple Watch Series 8、AirPods 3代、Marshall音響、Panasonic吹風機、必勝客小披薩優惠券等多樣好禮！

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」超狂優惠攻略

優惠一：每人６張全站99元起免運券

►每人享１張全站99元起免運券，限定12/12凌晨 0至2點使用

►每人享5張全站199元起免運券，限定12/12全天使用

►即日起(12/7)至12/11早鳥領免運券，就送全站12折優惠券，消費滿799元，最高可折704元，限定12/12晚間 18點至24點使用

優惠二：豪灑全站100元優惠券、商城88折券

►12/11晚間21點、22點、23點，開放領取全站100元優惠券，限定12/12凌晨 0至2點使用

►12/12上午7點、8點、9點，開放早晨領取全站60元優惠券，限定12/12上午7點、8點、9點使用

►12/12晚間21點、22點、23點，開放領取全站100元優惠券

►賣場指定店家8折優惠券，疊加用券最高享64折，消費滿2,000元可使用，最高折1,000元，限定12/12全天使用

►每人享4張商城88折券，消費滿2,000元可使用，最高折5,000元，限定12/12凌晨 0至2點使用

優惠三：刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高享40%蝦幣回饋！全銀行最高回饋6,250元刷卡金

►國泰世華蝦皮購物聯名卡：除基本權益最高4%蝦幣回饋外，12/12當日加碼6%蝦幣回饋，疊加12月限定20%蝦幣回饋，單筆分期滿16,000元即享3,200蝦幣（登錄共1,500名），搭配12/12限定使用的10%蝦幣回饋券（最高回饋1,600蝦幣），即可享高達40%蝦幣回饋！

►國泰世華銀行：12/8至12/13單筆分期滿30,000元，享2,400元刷卡金回饋；即日起(12/7)至12/12當天領卡友限定商城9折券，加碼再折最高1,500元，限定12/12全天使用

►第一銀行：12/1至12/12最高享25%回饋，單筆分期滿25,000 元，享6,250元刷卡金回饋

►台中銀行：12/1至12/12最高享25%回饋，單筆滿8,000 元，享2,000元刷卡金回饋

►星展銀行：12/1至12/12最高享17%回饋，單筆分期滿12,000元，享2,000元刷卡金回饋

►合作金庫：12/1至12/31最高享12%回饋，單筆滿10,000元，享1,212元刷卡金回饋

►華南銀行：12/1至12/12最高享12%回饋，單筆分期滿12,000元，享1,440刷卡金回饋

►台新銀行：12/1至12/12最高享10%回饋，單筆分期滿22,000元，享2,200元刷卡金回饋

►兆豐銀行：12/10至12/14最高享10%回饋，單筆分期滿12,222元，享1,212元刷卡金回饋

►刷國泰、星展、兆豐、台企、樂天等五大指定銀行，即享商城85折券，消費滿2,000元可使用，最高折1,000元

►12/1至12/12於街口支付App領街口券，消費不現金額即享92折外(最高折抵120元)，加碼享6%街口幣回饋；於蝦皮購物領券再享商城消費滿699元折50元

* 聯名卡與信用卡刷卡登錄刷卡回饋活動需登錄，登錄位置及時間請見蝦皮購物活動網址。

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