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in89豪華電影年末盛會　攜手企業為500孩童送聖誕禮

▲迎來聖誕佳節前夕，in89豪華影城於全台據點舉辦「歡樂益起來」公益看電影活動，。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲聖誕佳節前夕，in89豪華影城於全台據點舉辦「歡樂益起來」公益看電影活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

即將進入2023尾聲，在迎來聖誕佳節前夕，in89豪華影城於全台據點舉辦「歡樂益起來」公益看電影活動，邀請「家扶中心」、「兒福聯盟」、「義光育幼院」、「星星兒社會福利基金會」、「自閉症協進會」約500位大小朋友一起進戲院看電影及體驗手作課程，更準備豐盛的聖誕大禮包讓孩子們帶回家。

全台in89豪華影城連日接力舉辦公益看電影活動，此次也串連許多廠商共同響應，餐點除了影城提供飲料及爆米花之外還有「家樂福文教基金會」、「乖乖」、「歐吉斯OJUICE 」、「欣燕興業」、「一福堂」、「全一水電」、「海口的麵包」、「麵包廚房」等八家廠商，提供新鮮的點心餐盒及果汁飲料給包含澎湖外島全台大小朋友們享用。

▲迎來聖誕佳節前夕，in89豪華影城於全台據點舉辦「歡樂益起來」公益看電影活動，。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲安排親子手作課程製作「Wish小星星」吊飾，並寫上自己的心願。（圖／記者游瓊華翻攝）

因應聖誕節的到來，影城也安排親子手作課程，一起製作「Wish小星星」吊飾，DIY製作小星星並寫上自己的心願。為了讓孩子們可以延續幸福，這次「諾貝爾書城」、「橘子布藝術」、「珠友文化」、「節奏文具」、「墊腳石」、「三餘文化」、「嘉義行善團」等廠商，準備了聖誕大禮包，不只有文具組及塗鴉組還有童書等多項用品，讓現場的社工及大小朋友都驚呼連連。

in89豪華影城強調，在歲末年終的聖誕佳節前夕，讓大小朋友能夠齊聚一堂欣賞電影，深具意義。in89豪華影城以實際行動回饋社會，並結合福利活動，未來也會持續深耕各項公益活動，也期盼未來持續舉辦，希望能帶給更多需要幫助的人關愛和溫暖，讓關懷的力量更大。

▲迎來聖誕佳節前夕，in89豪華影城於全台據點舉辦「歡樂益起來」公益看電影活動，。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲多家廠商亦準備了聖誕大禮包，讓現場的社工及大小朋友都驚呼連連。（圖／記者游瓊華翻攝）

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