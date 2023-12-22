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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德攻綠區催立委票　綠憂選情冷「南票北補」策略添變數

▲▼賴清德今天上午出席「唱土地的歌，拚咱的希望」高雄場與台南場活動。（圖／競選總部提供）

▲賴清德今天出席第二天「唱土地的歌，拚咱的希望」活動。（圖／競選總部提供）

記者呂晏慈／嘉義報導

總統立委選舉倒數22天，民進黨總統候選人賴清德今（22）奔赴高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣，與支持者一同拼出「做、對、的、事」4字。今年綠營繼續訴求「南票北補」策略，欲憑藉堅實的南部選票穩固江山，然而，選舉最後階段，卻傳出多位立委選情告急，無法與對手拉開差距，黨內也憂心，今年選情偏冷，倘若投票率不佳，恐怕不利整體選情。

回顧過去全國性選舉及公民投票，民進黨的決勝策略中，「南票北補」向來是重要一環，希望憑藉著堅實的南部票倉穩固江山，而賴清德的政治發跡地是台南市，自然期待能在南部縣市衝出高票。

然而，儘管賴清德目前在總統選舉仍居領先地位，黨內對國會過半卻普遍不敢太樂觀，尤其今年選舉熱度不若2020年選戰，加上出現泛綠分裂、現任立委不續任等不同因素，多個原本被視為「綠到出汁」的南部立委選區情勢膠著，遲遲無法與競爭對手拉開差距。

其中，包括昨天與賴清德同台的屏東縣第二選區（屏南）立委候選人徐富癸，面臨「代父出征」的無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳競爭，綠營評估選情倒吃甘蔗，但仍無樂觀本錢。

此外，接棒現任立委劉世芳，參選高雄市立委第三選區（左楠）的市議員李柏毅，與曾投入高雄市長補選的國民黨市議員李眉蓁捉對廝殺，支持度拉鋸在個位數，高雄市長陳其邁今登台高呼：「李柏毅贏，高雄8席就贏了」，其重要性可見一斑；近日也傳出，拚連任的雲林縣第一選區（海線）立委蘇治芬選情有變數，讓英系內部大感憂慮，但黨內仍看好她續留國會。

▲▼賴清德今天上午出席「唱土地的歌，拚咱的希望」高雄場活動。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德親自參與「唱土地的歌，拚咱的希望」排字活動。（圖／記者呂晏慈攝）

為凝聚支持者士氣，賴清德昨天開始展開第四輪環島行程，試圖復刻2004年228百萬人手牽手護台灣的精神，從宜蘭縣出發，4天3夜以順時針方向環台一圈，今天上午自南台灣出發，一路北上出席高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣「唱土地的歌，拚咱的希望」活動，延續昨天「選對的人」訴求，與各地支持者們一同拼出「做、對、的、事」4個字。

除了針對各縣市提出「均衡台灣，國家建設計畫」政策願景，活動中很重要的一環，是拉抬各縣市黨籍立委、立委候選人聲勢，因此，在每一場活動中，賴清德都會特別介紹與會的立委候選人，例如他在嘉義場次中，特別介紹嘉義縣立委蔡易餘「最專業優秀也最有份量」、立委候選人陳冠廷「有國際外交的專業」、嘉義市立委王美惠「從基層做起，獲得國會評鑑第一名」。

另一方面，針對政黨票部分，賴清德也透過環島造勢行程，向支持者們推薦不分區立委，他在高雄場次談到劉世芳立委任內關注足球議題，與知名球評、不分區立委候選人石明謹同台；台南場次邀請台灣首位棒球女裁判、不分區立委候選人劉柏君，以及在地不分區立委候選人陳右欣，暢談「選舉就像棒球比賽，唯有團結一致，才能帶給人民快樂、帶來國家希望與願景」。

有趣的是，在各地造勢活動中，都能看到民進黨支持者們手舉「搶救王義川」的標語，或者身穿「上義下川」服飾，響應「搶救王義川大兵」行動，力挺排名第14的民進黨不分區候選人王義川進入國會。

▲▼民進黨支持者響應「搶救王義川大兵」。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民眾舉著「搶救王義川大兵」手舉牌，與台上的賴清德互動。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼民進黨支持者響應「搶救王義川大兵」。（圖／記者呂晏慈攝）

▲高雄市也有支持者穿著「上義下川」服飾，力挺王義川進入國會。（圖／記者呂晏慈攝）

▼「唱土地的歌，拚咱的希望」活動拼出「走對的路」4字。（圖／賴清德競選總部提供，下圖同）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望-高雄場。（圖／競選總部提供）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望。（圖／競選總部提供）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望。（圖／競選總部提供）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望。（圖／競選總部提供）

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