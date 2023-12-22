蔣欣璋冬至吃湯圓盼「好4會發生」！吳秉叡送手指愛心慶團圓

▲蔣欣璋和吳秉叡爭奪立委之位。（圖／翻攝自臉書）



記者朱祖儀／綜合報導

2024選戰進入白熱化階段，各立委候選人積極投入選戰，也關心民眾的日常。今（22）日適逢冬至，新北市第四選區國民黨立委候選人蔣欣璋就曬出吃湯圓的照片，期許「好4（事）會發生」；民進黨候選人吳秉叡則提醒，這幾天低溫特報，民眾要做好禦寒準備，同時祝福「冬至快樂」。

▲蔣欣璋一早PO出吃湯圓的照片。（圖／翻攝自臉書）



蔣欣璋今早在臉書PO出吃湯圓的照片，表示寒流帶來的低溫，讓人感受到冬天的來臨，剛好今天冬至吃湯圓，象徵團圓，也有祈福的含意，他在緊湊的行程中間，特地品嘗了熱呼呼的花生湯圓，並用自己的選號期許「好4（事）會發生」，也希望民眾趁著冬至和家人聯絡一下，感受彼此最溫暖的心意。

吳秉叡同樣在臉書祝福民眾「冬至快樂」，表示今天出門氣溫低到嚇人，北台灣出現橙色的低問特報，提醒眾人要做好防寒準備，避免過度的氣溫變化對健康造成負擔，還PO出手指愛心的圖片，祝福「吃湯圓，慶團圓，萬事吉祥如意，事事順心」。

▲吳秉叡提醒注意低溫。（圖／翻攝自臉書）



此外，無黨籍候選人洪懿馥離開民進黨後，決定靠自己參選，近日也開直播表示，之後會改變選戰方式，不只用發文和選民互動，也會利用10幾分鐘至半小時的時間開直播，來談談政見和關心的議題。

▼洪懿馥開直播和選民互動。（圖／翻攝自臉書）

