昔不分區對手現身力挺！　鄧惠文讚王婉諭：積極推動心理衛生政策

▲鄧惠文醫師（右５）力挺王婉諭。（圖／時代力量提供）



記者詹宜庭／台北報導

宣布參選新竹縣第二選區立委的時代力量黨主席王婉諭近日於臉書發布精神科醫師鄧惠文力挺影片，鄧惠文認為，王婉諭進入立法院後，非常積極地推動心理衛生政策，讓精神衛生領域的專業人士們都很驚喜；對於鄧惠文力挺，王婉諭則回應，雖然四年前兩人是不分區的競爭對手，但如今都是推動心理健康的夥伴，很高興能獲得鄧惠文的肯定。

身為精神科醫生的鄧惠文，同時身兼專欄作家、廣播及電視節目主持人，過去曾邀請王婉諭一起錄《心事有人知》電台節目。鄧惠文回憶，一開始對王婉諭的印象，是她從一個母親的角度，關注到這個社會必須要朝向安全多元的方向邁進，足夠照顧到每個人的身心狀態，當王婉諭進入立法院後，確實非常積極地推動心理衛生政策，讓精神衛生領域的專業人士們都很驚喜。

「王婉諭擁有一顆溫暖的心！」鄧惠文認為，精神疾病身心障礙者跟一般非身心障礙者，兩邊需求一直都有衝突，所以要推動精神衛生政策，其實是相當困難的工程，需要「擁有一顆溫暖的心」的人，才可能釐清並平衡雙邊需求。

對此，王婉諭表示，她十分感謝鄧惠文，並回憶兩人相見是在2019年，當時她們分屬時代力量和綠黨不分區候選人，在街頭拜票時擦身而過，在進入立法院之後，才終於有機會與鄧惠文實際接觸，兩人雖身處不同的位置，但同樣朝向爭取心理健康政策邁進，特別是她們雙方都非常積極支持年輕族群心理健康方案。

王婉諭指出，從「精神衛生法」的提案到修法審議過程中，她非常用心了解病人、家屬、醫療、社區服務人員等各方的困境與需求，並盡力衡平「病人自主」、「醫療需求」、與「社會安全」等重大爭議，統整為政策倡議上客觀的意見，未來她也將秉持從政初衷，繼續為台灣打造一個友善心理健康的環境。