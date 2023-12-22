劉世芳攜手雙寶爸李柏毅　砸4.8億為高市學生打造安心上下學之路

▲▼劉世芳與李柏毅爭取4.8億2年內改善高雄校園環境。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／高雄報導

為提供學生與接送上下課家長有安全且舒適的交通道路，民進黨立委劉世芳與立委候選人、高雄市議員李柏毅共同爭取4.8億元，改善高雄市校園環境。對此，龍華國中家長會長黃裕雄感謝劉李兩人長期協助，讓孩子們有一條安心、安全上課的路。

李柏毅表示，因為工作繁忙，在自己成為兩個孩子的爸爸後，每天早上送孩子上課的這段路，是最珍惜的家庭時間。然而他在陪伴孩子上學的途中，發現許多學校的通學步道，有很大的改進空間，所以就拜託劉世芳委員，極力向中央協調爭取經費來改善。

李柏毅說，很高興在中央地方攜手下，能在最短的時間內，通過通學步道的改建工程經費，以完善整體教學環境。高雄市政府計畫於明年度(112至113年)針對校園通學道進行全面改善，編列總經費約8億。立委劉世芳也向營建署爭取了1.3億元，來改善20所校園通學步道，並預計2年內全部改善完畢。

李柏毅指出，除了通學步道的改善以外，自己也十分重視校園內部環境，所以他和劉世芳也爭取了3.5億元經費，進行跑道整建、校舍耐震工程以及老舊廁所改建，來改善左營楠梓地區42校次校園環境，讓師生們可以在更安全、更舒適的校園內學習。

立委劉世芳指出，校園通學步道的改善，能大大增加學童上下學的交通安全性，對於整體道安有實際的提升效果。劉世芳強調，雖然自己將在本會期屆滿後，不再尋求連任，但地方的服務不能中斷，特別是爭取及執行中的計畫需要有人持續監督，李柏毅長期擔任市議員，熟稔地方政府行政，對於地方發展需求也十分理解，是左楠立委的最佳人選。