當年大家愛喝約翰走路「向前走」　吳欣盈：民眾黨就是台灣的水電工

記者陳家祥／台北報導

2024副總統政見發表會22日登場。民眾黨副總統候選人吳欣盈在第一輪發言提到，近年台灣的人均GDP超越南韓、今年超越日本，台灣人民卻無感受，因為大部分人的工作都不在半導體產業裡。她還說，還記得小的時候，大家愛喝Johnnie Walker，「因為我們台灣人喜歡「向前行」(台語)、「愛拚才會贏」(台語)的感覺」。

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

吳欣盈在第一輪發言時說，作為一個新手媽媽，與具備國際經驗的專業人士，很榮幸代表民眾黨參選總統；民眾黨不像國民兩黨有沈重的包袱，過去執政黨表現讓許多人民渴望政黨輪替，所以才能獲得希望跳脫藍綠的選民支持。她主張，一台灣和平要靠繁榮；二，想要繁榮，是要吸引企業投資台灣；三，最終創造的工作機會才寧提升人民薪資，同時保障人民安全。

吳欣盈認為，台灣和平要靠繁榮，多次參加投資論壇、與歐盟領袖交流，她的家族長期耕耘台灣，教導她如何取之社會用之社會。在美國斷交等歷史關鍵時刻，都選擇堅定與所有台灣人站在一起，且她在台灣成長、後來在國外求學，為了替家鄉盡一份心裡選擇回家鄉工作。

吳欣盈說，她在慈善界工作20多年，瞭解到企業都喜歡穩定，和平和繁榮不只是單向關係，台灣的和平要靠繁榮，繁榮要靠國際連結，「簡單說，與國際連結台灣就可以省掉一半問題」。

吳欣盈說，她在立院多次展現國際影響力，今年4月陪同柯主席訪美，在多次會議中表達希望簽署台美避免雙重課稅的協定，近期也有進度；她也是第一位被邀請代表歐盟議會公聽會的主講人立委，這個月13日，歐洲議會通過台歐協定投資決議案，成為台灣最大的投資者。她在會議中強調，過去台灣加入WTO簽署32項貿易協定，歐洲也不能落後美國加拿大跟英國，更要有信心與台灣一起簽署協議。

吳欣盈提到，根據國際知名人資公司提出的亞太固定薪資調查，不含獎金，台灣的技術人才投資已經輸給亞洲四小龍其他三國，甚至落後越南跟中國，讓她覺得很不公平很難過的是，「在我身邊工作的同仁每天早出晚歸還是買不起房子」，賺錢是為了付完孩子教育費、父母親的養老費後，還有餘力跟好朋友出國旅行，甚至還有零用錢可以花，而不是繳完房租或水電費後還是口袋空空，因此政府需要修法投資台灣，舊產業需要轉型。

吳欣盈說，只要產業好，人民才會好，相信民眾黨絕對有能力以科學、理性、務實的原則，帶給台灣繁榮的未來。協助企業創新工作機會，全民薪資才會提升，國際間提到台灣就會想到矽島，可是台灣的就業人口60％都在服務業，半導體只佔人口就業的3%，台灣的人均GDP超越南韓、今年超越日本，台灣人民卻無感受，因為大部分人的工作都不在半導體產業裡。

吳欣盈以自己為例，20年前回到台灣，一樣在金融業工作，薪水不到英國工作的一半，連大家眼中的金融業金飯碗在台灣都感受不到成長，半導體的GDP年年成長，但帶給台灣人民的工作機會卻很少，政府應該開發更多的高薪高科技人才產業，開創多元產業發展。

吳欣盈說，還記得小的時候，大家愛喝Johnnie Walker，「因為我們台灣人喜歡「向前行」(台語)、「愛拚才會贏」(台語)的感覺」。這種感覺是當時台灣是亞洲四小龍領先中，但現在已經洛後許多國家30年。

吳欣盈表示，好消息是，面前有很多國際可行方案，能節省很多摸索的時間，開始行動馬上就能急起直追。過去台灣發展的半導體業是政府強力主導，挑出特別的產業，就像挑出種子種滿整片田，未來的台灣反過來，為了讓經濟翻轉，要把經濟的環境土壤顧好，各行各業就能百花齊放。