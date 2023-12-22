分析／吳欣盈全程念稿零互動　母語非中文仍努力闡述政見展誠意

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈於電視政見發表會後離場。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者陳家祥／台北報導

2024副總統政見發表會22日登場。或許是因為中文並非母語，抽中第一個發言的民眾黨副總統候選人吳欣盈發言過程中不時「卡詞」，且3輪發言全部結束後，根據計算，每輪10分鐘的發言時間，吳第一輪發言時間剩下40秒，第二輪剛好到點用完，第三輪則剩下50秒。此外，談話過程中也全程照稿念，未與2位對手有互動，即便趙少康多次「做球」、表達認同吳的政策提案，吳都恍若不聞，是較為可惜之處，也讓政見會少了「三咖督」選舉的混亂與火花。

吳欣盈在第一輪發言時說，台灣的和平要靠繁榮，繁榮要靠國際連結，「簡單說，與國際連結台灣就可以省掉一半問題」。此外，台灣的GDP近年來陸續超越韓國、日本，但台灣人民大多無感，因為就業人口60％都在服務業，半導體只佔人口就業的3%，「因為大部分人的工作都不在半導體產業裡」。

吳欣盈以自己為例，20年前回到台灣，一樣在金融業工作，薪水不到英國工作的一半，連大家眼中的金融業金飯碗在台灣都感受不到成長，半導體的GDP年年成長，但帶給台灣人民的工作機會卻很少，政府應該開發更多的高薪高科技人才產業，開創多元產業發展。

吳欣盈認為，過去台灣發展的半導體業是政府強力主導，挑出特別的產業，就像挑出種子種滿整片田，但未來的台灣應該反過來，為了讓經濟翻轉，不要再挑選產業戰要把經寄的還境土壤顧好，各行各業就能百花齊放。

第二輪發言，吳欣盈則砲打民進黨政府打詐不利，「每年遭詐騙的金額更高達2千億，快要可以再撥兩次的五倍券了」，近年來，台灣詐騙犯罪嚴重，甚至於被稱為「詐騙之島」，人心惶惶。

此外，吳欣盈還提到，政府要落實數位轉型，也要讓民眾有感。除了能夠提升行政效率，更能促進民主參與。台灣在數位時代的尖浪，政府必須要完善的個資管理架構。在國際上雖然已經有許多的立法值得參考，「但是我們的政府卻連抄都不會，只會在原地踏步」。

來到第三輪發言後，主張要推動數位醫療以及數位健康，提升整體醫療環境外也讓醫療更加有效率。且民進黨政府宣傳人均GDP超越韓國，但實際上，民眾的健康狀況卻不如韓國，在「平均餘命」、「嬰兒死亡率」等重要健康指標上，全面落後。

此外，吳欣盈也主張要成立主權基金，讓政府有能力照顧人民，用主權基金賺的錢，補貼健保、長照，讓政府更有能力讓人民有更好的生活。國際上，早就有許多的國家，例如愛爾蘭、挪威、日本等，都利用主權基金，投入社會福利政策，面對高齡化社會的問題。

▲副總統辯論，蕭美琴、趙少康、吳欣盈。（圖／吳欣盈辦公室提供）



在全部40分鐘的政見會發言過程中，吳欣盈幾乎是全部照稿唸，剩下一點點部分是卡詞、內容唸錯等，且對於趙少康數次「做球」，表達認同提出的政見等，吳都未多做回應，這一段落結束後就進入下一段落，照稿演出的表現與上一場總統政見會的柯文哲情況相同。

民眾黨內人士說，政見會搞得四不像，民眾也不會喜歡，吳欣盈該講的都有講、也有笑容，「比較有誠意的地方是幾乎完全用中文，對於中英台混用、母語不是中文的她來說，已經有特別自我要求」，口語表達部分當然會比較辛苦，但看得出很認真講政見，還不錯，「大家會期待辯才無礙那樣，確實沒有，但傳達出誠懇認真的樣子」。

至於趙少康，黨內人士說，策略很明顯是「友吳攻蕭」，但都沒有提出自己的政見，還多次同意、稱讚吳欣盈的政見，「所以他的政見都是吳欣盈的？」；此外，趙也把政見會當成政論節目，甚至還失言，實在是太輕敵，「大家對趙少康會有更高期待，但他沒有提出符合期待的見解或金句，一個人的少康」。

而蕭美琴部分，黨內人士則認為，由於身份與形象的關係，大家對蕭會有相對高的期待，「但這場看起來她有點拘束放不開，政見會呈現出沒有想像中的好」；此外，執政的包袱也讓蕭有局限性，只能說蔡政府好棒棒、賴清德會延續，但大家會覺得不是這樣，也說服不了對現況不滿的中間選民。