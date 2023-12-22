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快訊／賴清德嘉義造勢拋政策牌　打造「無人機民主供應鏈基地」

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望-嘉義場 賴清德。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德下午出席「唱土地的歌，拚咱的希望」嘉義場活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／嘉義報導

總統立委選舉倒數22天，國民黨總統候選人侯友宜今（22）回到故鄉嘉義車掃，民進黨總統候選人賴清德下午也前往嘉義縣太保市，出席第七場「唱土地的歌，拚咱的希望」活動。他說，將支持亞洲無人機AI創新應用研發中心、民雄航太園區，並在嘉義科學園區引進無人載具產業，嘉義未來就是無人機民主供應鏈最重要的基地。

賴清德今天下午在15度低溫中，自高雄市、台南市北上，前往嘉義縣，出席拼字造勢活動，與藝人楊烈、千餘名支持者一同拼出「走對的路」的「的」字，並登台唱跳「挺台灣應援曲」及「路」等競選歌曲，包括嘉義縣長翁章梁、縣市立委蔡易餘、王美惠、立委候選人陳冠廷均與會。

同時，賴清德也公布「均衡台灣，國家建設計畫」，他說，與其1個縣市向前走100步，不如每一個城市一起向前走1步，要讓每個城市都能均衡發展，未來將透過1中心2園區的產業建設，並且藉由南院、鐵道、阿里山的3大觀光建設，用3大亮眼的民生建設，打造建設升級的新嘉義。

首先，賴清德表示，他將繼續支持推動亞洲無人機AI創新應用研發中心，民雄航太園區將成為無人機與零組件生產的基地，加上嘉義科學園區將引進的無人載具產業，嘉義未來就是無人機民主供應鏈最重要的基地。

賴清德說，要吸引半導體、精密機械、精準醫療廠商進駐嘉義科學園區，要在2029年完成園區開發，預估營業額每年達到380億元，創造5700個就業機會；大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區優先讓科技產業落腳，吸引更多元的企業進駐，帶動整體產業升級轉型。

其次，賴清德說，將打造觀光建設「南院、鐵道、阿里山」，向嘉義人文精神致敬，發展文化觀光，支持強化嘉義市鐵道文化園區發展、大阿里山軸帶百年躍升建設計畫，阿里山林鐵沿途景觀相當美，已經與日本、瑞士等國家高山鐵路締結姊妹鐵道，未來更可利用鐵路外交，行銷台灣。

最後，賴清德宣示會完成嘉義民生建設「3亮點」，支持農業發展、商業發展、鐵道高架，包括：讓嘉義縣肉品市場升級轉型現代化屠宰場，未來就會有旗艦型畜產冷鏈，也將成為全國第一家採用國際現代化屠宰設備之屠宰場，支持國內優質肉品外銷，此外，近日確定Outlet落腳嘉義高鐵站前，未來會完善站區機能、提供地方就業機會，他也支持持續嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫，減少平交道事故，活化更多用地，為嘉義發展帶來新的動力。

賴清德並推薦與會立委及立委候選人說，蔡易餘是最專業優秀也最有份量的立委，積極爭取朴子醫院在東石設立分院；陳冠廷有國際外交的專業，讓縣政府跟微軟、思科等科技公司合作，讓嘉義成為農工大縣；王美惠從基層做起，獲得國會評鑑第一名，讓嘉義成為文化、觀光的繁榮城市。

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望-嘉義場 賴清德。（圖／記者呂晏慈攝）

▲一位民進黨支持者將陳冠廷的競選旗幟「穿」在身上。（圖／記者呂晏慈攝）

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