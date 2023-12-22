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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／趙少康政見會2分鐘全台語發言　「侯康當選台灣前途會越來越光明 」

▲國民黨副總統候選人趙少康出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

第16任副總統政見發表會22日登場，稍早進行第一輪發言時，國民黨候選人趙少康前面2分鐘用台語發言，稱很多人問他為何這次要選舉，是因為民進黨8年來台灣越來越糟糕，強調若國民黨當選，台灣會越來越好，前途越來越光明。

趙少康說，他這次跑出來，是因為民進黨8年來他看了會怕，怕台灣越來越糟，這8年有做好，現在不會這樣，如果有人覺得民進黨執政好，那就支持民進黨，但若有人覺得不好，就換人，侯康當選，台灣會越來越好，前途越來越光明。

趙少康藉著用國語批評民進黨總統候選人賴清德的萬里老家爭議，他查了土地權狀，發現所謂工寮有755平方公尺，等於228坪，「你看過這麼大的工寮嗎？」，原本以為是2樓房子，結果後面還有，花木扶疏，只差小橋流水，賴說要捐做信託公益，這是騙的 第一，說礦區完成居住權手續就捐，這要多久？礦區有多大，等到整個完成三年都弄不了，這是緩兵之計；第二，公益信託這哪是捐，因為受益人還是賴；第三，228坪的公園小樓不是工寮，沒有原來礦工生活的狀況，這樣怎麼紀念礦工？這是移花接木，偷龍轉鳳。

趙少康指出，賴清德很固執，但是擇惡固執，換個立場，如果工寮是他的，以賴的標準，會同意這樣做嗎？民進黨副總統候選人蕭美琴也不會同意這樣做，他選台北市長被別人說有一塊地，他直接說送他 ，他捐了，但其實那塊地是有很多人的，他還賠錢。

趙少康指出，賴清德說過他是台獨工作者，說他在任何職位都不會改變，這樣他當選兩岸會更好還更壞？美國為什麼找蕭，就是擔心 賴，賴是兩岸和平的恐怖份子。

趙少康也提到，賴清德說趙把副總統當總統選，說他架空侯友宜，賴清德不用怕，「 我們立院同事過，你沒聽過士為知己者死嗎？」民進黨政見都是賴想的嗎？不需要集思廣益嗎？蕭都沒給意見嗎？難道蕭這樣就是保母，賴就變魁儡嗎？賴清德不要挑撥，他跟人民報告，「賴清德（應要說侯友宜）當選就是總統，就是老大，是我的老闆，是我心目中的掃黑英雄」。

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