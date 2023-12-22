蕭美琴指「君悅鬧劇」留下醜陋一幕　藍白執政將回到8年前22K台灣

記者杜冠霖／台北報導

副總統候選人電視政見會今（22日）晚間登場，民進黨副總統候選人蕭美琴發言時表示，過去的半年，侯友宜和柯文哲一直在「藍白合」的話題裡面打轉，為了誰正誰副上演了君悅酒店鬧劇，但民眾希望看到的是每位候選人的政見、主張，而柯文哲提出的政見都似曾相識，都是民進黨正在做的，甚至說外交要走蔡英文路線，若是如此就應該讓民進黨繼續做下去。

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）



蕭美琴表示，過去的半年，侯友宜和柯文哲一直在「藍白合」的話 題裡面打轉，而這個過程中，沒有看見除了反對執政黨以外任何理念的結合；沒有看見政策的整合，只看到權位的分贓，為了誰是正的、誰是副的，最後上演了君悅酒店的一場鬧劇，在台灣的政黨發展史上，留下醜陋，也可笑的一幕。

蕭美琴指出，藍白合不合對我來說不是重點。因為民眾希望看到的是每位候選人，能把他的政見、主張和能力拿出來比，讓所有的選民來檢視，看了前兩天發表會，柯文哲提出的政見都似曾相識，原來都是民進黨都已經主張且在做的事情。

蕭美琴表示，例如對等尊嚴立場處理兩岸交流，這是民進黨多年態度，還有廣建社會住宅、賦稅改革等，也是民進黨一直在做，甚至說外交要走蔡英文路線，若是如此就應該讓民進黨繼續做下去。

蕭美琴直言，股市、GDP、對各國出口成長豐碩，民進黨比國民黨更懂拼經濟，還有基本工資、長照、育幼等經費都在成長，證明民進黨更懂照顧人民，執政黨把事做好是應該的，若未來是藍白執政，台灣將回到8年前只有中國市場、沒有世界舞台、年輕人領22K的台灣。