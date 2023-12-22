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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／趙少康、蕭美琴、吳欣盈抵達　唯一副總統政見會1900登場

▲趙少康、蕭美琴、吳欣盈22日出席副總統候選人政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙少康、蕭美琴、吳欣盈22日出席副總統候選人政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

副總統候選人電視政見會今（22日）晚間登場，國民黨候選人趙少康、民進黨候選人蕭美琴及民眾黨候選人吳欣盈到場，3人皆未受訪。抵達會場地吳欣盈，燦笑地以台語及英文跟公視人員寒暄，蕭美琴2度比2號手勢，而趙少康則坦言「很緊張」。稍晚政見會發言順序為吳欣盈、趙少康、蕭美琴。

▲吳欣盈配黑色披風出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳欣盈配黑色披風出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

第16任總統、副總統選舉，唯一一場副總統候選人電視政見發表會22日晚7時將在公視登場。依《政見發表會實施辦法》第3條規定，每位候選人發表政見的時間為30分鐘，分3輪發表政見，每一輪10分鐘；而此次抽籤結果，稍晚政見會發言順序為吳欣盈、趙少康、蕭美琴。

首先抵達的是吳欣盈，她約傍晚5時半許現身會場，黑色披風罩著上半身防寒，再加上黑色長褲，氣勢十足，她也向公視人員握手，並燦笑地以台語及英文寒暄。

▲蕭美琴抵達電視政見發表會場時比出YA手勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭美琴抵達電視政見發表會場時比出YA手勢。（圖／記者林敬旻攝）

接著蕭美琴約傍晚5時50分許抵達，著藏青色西裝外套，並兩度比出2號手勢（選舉號次為2），蕭也微笑與公視人員握手致意。

趙少康則於晚間6時15分到場，灰色西裝外套搭配淺粉色領帶。趙簽完名後，他微舉雙手向媒體喊「很緊張」。

▼趙少康微舉雙手說很緊張。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

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