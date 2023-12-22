開酸柯侯　蕭美琴：不是侯侯做代誌、把國家還給人民就能讓國家進步

記者陳家祥／台北報導

2024副總統政見發表會22日登場。民進黨副總統候選人蕭美琴在第一輪發言時說，全球產業鏈的重組也正在進行中，數位轉型與氣候變遷也正衝擊全球的產業。在變局中管理風險，是政府最重要的責任，這些都不是用「侯侯做代誌」一個空洞的口號，就能解決問題，也不是喊一喊「把國家還給人民」這種好聽的標語，就能讓國家持續進步。

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）



蕭美琴提到，或許大家會說，執政黨把事情做好是應該的，但要想請大家想像一下，如果未來是藍白執政，台灣會發生什麼事？台灣將會回到8年前，那個只有單一市場，沒有世界舞台台灣，那個年輕人只領 22K 的台灣，那個經濟不 振、國家未來方向不明的台灣。

「如果藍白贏了，好不容易逐漸擺脫對單一市場的依賴，又要鎖回中國。」蕭美琴說，現在全世界的主要工業國都在去風險化，極力降低對中國的依賴，加上中國的經濟危機重重，「台灣重新走回依賴中國經濟的老路，真的是對的嗎？」侯市長說最大的籃子也要放雞蛋，但最大的籃子，破了洞而且暗藏風險，你們還要把更多雞蛋放進去嗎？

蕭美琴說，世界正在劇烈的變動，地緣政治正快速變化，全球產業鏈的重組也正在進行中，數位轉型與氣候變遷也正衝擊全球的產業。在變局中管理風險，是政府最重要的責任，這些都不是用「侯侯做代誌」一個空洞的口號，就能解決問題，也不是喊一喊「把國家還給人民」這種好聽的標語，就能讓國家持續進步。

