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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴：趙少康30年前就說中華民國會滅亡　但國旗每天在總統府升起

記者杜冠霖／台北報導

副總統候選人電視政見會今（22日）晚間登場，民進黨副總統候選人蕭美琴是第三位發言，對於國民黨副手候選人趙少康提及兩岸議題，蕭美琴回應，趙少康三十年前開始就一直說民進黨執政、中華民國就會滅亡。三十多年來，台灣經過8次總統大選，藍綠都執政過，中華民國的國旗每天都在總統府升起，真正想要消滅中華民國的不是民進黨，而是共產黨，煽動仇恨或許可以激化選票，贏了選舉卻輸掉了國家的向心力，是另外兩位候選人所要看到的結果嗎？

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視政見會。（圖／記者林敬旻攝）

蕭美琴表示，一個月前自己還是駐美代表，更早之前是四屆立法委員，2010年也投入花蓮立委補選，雖然沒有當選但還是留下耕耘10年，對民進黨來說花蓮是艱困選區，但對我來說是學習貼近基層聲音，也更深刻體會到什麼是城鄉差距，以及身為政治工作者需要有的耐性與毅力，為人民解決問題使命感是她繼續前進動力。

蕭美琴指出，參選以來對手對她的國籍以及台灣認同不斷攻擊，雖然不意外，但為了選舉一定要這樣嗎？自己願意再次說明，父親是有中華民國國籍的台灣人，所以我當然也有中華民國國籍，母親是美國人，自己出生時就有美國籍，過去曾有雙重國籍，2002年就放棄。

蕭美琴表示，現在只有出生以來都未放棄的中華民國國籍，內政部跟中選會也公開說明，若還有人要操作國籍議題，不是不專業就是刻意誤導，相信全國民眾都不希望假訊息一再傳播下去。

蕭美琴直言，選舉是為了讓國家的民主更進步，不是為了分裂社會。 在這場選戰當中，比攻擊我的國籍還要更誇張的事也不少。包含消費早期礦工居住困境、還有「副總統監督總統」，以及說我是美國派來「監軍」未來的賴總統，這些荒謬的主張，最令人感到莫名其妙。

蕭美琴指出，依據中華民國的憲政體制，副總統是備位元首，不是監軍更不是保母，也不能跟總統分享權力，「趙少康是我政壇的前輩，你從政的時候，我還是學生，也一直認為你口才很好。記得三十年前開始，你就一直說，民進黨執政中華民國就會滅亡。 」

蕭美琴表示，三十多年來，台灣舉辦過八次的總統大選，藍綠政黨的候選人都當選過。中華民國從來沒有一天消失過，中華民國的國旗每天都在總統府升起。相信全國的民眾都知道，真正想要消滅中華民國的，不是民進黨，而是至今無法正視我們存在的中國共產黨。

蕭美琴質疑，你們一樣不願意面對，寧可分化這個社會，也不接受這個事實。 煽動仇恨或許可以激化選票，但贏了選舉，卻輸掉了國家的向心力，難道這是另外兩位候選人所要看到的結果嗎？
 

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