趙少康：賴清德是台灣和平的恐怖分子　蕭美琴當副手就是美國不放心

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨總統候選人賴清德過去強調自己是務實台獨工作者，不因職位而改變，國民黨副總統候選人趙少康今（22日）表示，如果賴清德當選，兩岸會比現在更好嗎？美國請蕭美琴當賴的副手，就是不放心賴，所以賴是台灣和平的恐怖分子，大家要搞清楚。

▲國民黨副總統候選人趙少康出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

2024副總統政見發表會今（22日）晚上7點登場，趙少康在第一輪發言時表示，賴清德曾在立法院跟行政院說自己是台獨工作者，不會在任何職位改變，所以如果賴清德當選，兩岸會比現在更好嗎？美國為何請蕭美琴當賴的副手，就是不放心賴，所以賴是台灣和平的恐怖分子，大家要搞清楚。

對於賴清德在總統候選人政見發表會說趙少康把副總統當總統在選，提出的政見國民黨總統候選人侯友宜照單全收，民眾無法接受副總統破壞體制，架空魁儡總統，趙少康回應，賴清德不用那麼怕他，他沒有那麼可怕，「我們立法院同事過，我有那麼可怕嗎？」士為知己而死，侯友宜找他當副手，他當然全力以赴，他選副總統，拼命希望侯當選。

趙少康說，相信蕭美琴也很努力幫賴清德助選，賴也非第一次口口聲聲說魁儡、保母，很惡毒，想分化、挑撥，壞人才會做這種事，不好。請問賴清德跟蕭美琴，賴的政見是一個人想的嗎？不需集思廣益嗎？「我不相信」。