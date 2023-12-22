大潤發改裝慶5折起！1元買菜、增設積木牆　桃園彰化鄉親必逛

▲大潤發平鎮店改裝亮相。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

桃園、彰化鄉親必逛！大潤發平鎮店、員林店改裝換然一新，延續吃喝玩樂一站購足的概念，其中平鎮店賣場近8千坪，增設親子同樂積木牆、自助結帳機節省時間，還推出指定日期會員加購「1元高麗菜」；員林店更引進Uniqlo等廠牌，打造舒適、最好逛的量販店。兩店在開幕慶期間，消費滿888還可摸彩，有機會抽中iPhone 15等大獎。

大潤發平鎮店、員林店改裝，不論新舊會員在即日起至1/18期間，消費滿888元即可參加抽獎活動，有機會抽中iPhone15 (128G)、Panasonic高階顯示器、dyson吹風機等3C家電。

另外即日起至1/4，單筆消費滿指定金額，還送大拇指抽取式衛生紙兌換券1張，限量5千串。其中新會員新會員消費滿500元再送即享券，加碼送精選好禮；更能獲得限定的「1元加購券」，只要用1塊錢，就可買到當日熱銷商品。

▲大潤發平鎮店增設親子同樂積木牆，更貼近人心。（圖／業者提供）

●平鎮店：8千坪賣場大規模改裝

大潤發平鎮店賣場將近8千坪，深耕南桃園將近26年，今年9月起大規模改裝，增設親子同樂積木牆、自助結帳機節省時間、降低貨架高度陳列擺設，更貼近人心。還引進南桃園首間「宜得利家居」，開幕慶期間超過千種品項限時降價；美食方面，則有消費者最愛的石二鍋進駐。

業者推薦必買「BRITA 濾水壺」促銷價2,188元，平鎮店會員專屬可再折200元，一件只要1,988元。另外，平鎮店會員單筆消費滿1,688元，1/2可用1元加購「台灣平地高麗菜」，每人每卡限購1顆。

▲大潤發平鎮店改裝後，引進南桃園首間「宜得利家居」。（圖／業者提供）

此次引進「宜得利家居」以店中店型態合作，為歡慶平鎮店改裝慶活動，即日起至1/1 祭出超過千種品項限時降價優惠，熱賣長紅商品「LIGARE系列組合櫥櫃」原價36,900元，特價35,900元；日本熱賣廚房好物「廚房紙巾架」，特價199元、「調味料架」特價299元，兩款好物，讓廚房更加乾淨整潔。

大潤發平鎮店資訊

地址：桃園市平鎮區南東路57-1號

營業時間：07:30~23:00

●員林店：打造「南彰化人的百貨公司」

▲大潤發員林店改裝亮相，打造「南彰化人的百貨公司」。（圖／業者提供）

大潤發員林店打造「南彰化人的百貨公司」，1999年開幕服務至今25年，此波改裝有別於以往傳統的量販店氛圍，風格現代摩登，也更加舒適，除了引進多家知名合作夥伴進駐；商店街還進駐了星巴克、西堤牛排、爭鮮迴轉壽司、石二鍋、漢堡王…等，媲美百貨的美食櫃位。

▲改裝後的員林店風格現代摩登，也更加舒適。（圖／業者提供）



最受彰化人喜愛的排隊名店「北村豆腐家」，滑順香溢嫩豆腐煲以及香辣味鑄鐵拌飯，為最強韓式料理組合，再加上韓式小菜免費無限供應，飯後附上人氣霜淇淋，是超高CP值的餐廳，歡慶改裝，4人同行至大潤發員林店用餐，就送草堂酥炸豆腐乙份(原價98元)。

▲彰化人喜愛的排隊名店「北村豆腐家」，此次也進駐大潤發員林店。（圖／業者提供）

以新鮮、平價為主打的爭鮮也搶攻進駐員林店，此次改裝慶也推出獨家優惠，12/25~1/4 在員林店爭鮮內用，北海道原鮮干貝1+1只要60元！

業者也推薦「春風輕柔細緻抽取式衛生紙 100抽/30入/串」促銷價359元，員林店會員專屬可再折30元，等於一件只要329元。

另外，員林店會員單筆消費滿888元，12/29即可用「1元加價」購入「台鹽特級碘鹽 1000g」，每人每卡限購1包。

大潤發員林店資訊

地址：彰化縣埔心鄉瓦南村中山路319號

營業時間：08:00~23:00