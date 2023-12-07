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大潤發「隱藏版好物」被譽廚房小白救星！聖誕限定新品上市

▲▼「大潤發隱藏版好物」年銷業績破億，來自法國的冷凍美食品牌Picard 被譽為廚房小白救星。（圖／業者提供）

▲來自法國的冷凍美食品牌Picard 被譽為「大潤發隱藏版好物」，近來也推出聖誕大餐新品。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

零廚藝也能端出儀式感美食！大潤發引進來自法國的冷凍美食品牌Picard，年年熱銷破億，被譽為是「大潤發隱藏版好物」、「廚房小白救星」，從前菜、主食、配菜到甜點都有，如今業者除了公布歷年不敗的TOP3明星商品，也推出多款應景新品，像是「聖誕樹造型馬鈴薯泥」、「雪人造型冰淇淋」等，讓消費者輕鬆端上聖誕大餐。

大潤發表示，2021年首度代理來自法國的冷凍優質美食Picard，顛覆了消費者對於冷凍食品的刻板印象，獨特的冷凍技術，保留食物完整口感與營養；而消費者只要透過氣炸鍋、微波爐或烤箱，就能輕鬆端出一桌好料。品牌上架後陸續累積不少死忠的粉絲購買，年年銷售業績破億，被譽為是「大潤發隱藏版好物」，讓消費者不用花大錢也可以滿足挑剔味蕾。

▲▼「大潤發隱藏版好物」年銷業績破億，來自法國的冷凍美食品牌Picard 被譽為廚房小白救星。（圖／業者提供）

▲熱銷TOP1 是「Picard迷你香草巧克力脆皮甜心筒」，迷你的大小適合孩童，也有許多大人拿來配咖啡。

其中前3名的熱銷明星商品，TOP1 是「Picard迷你香草巧克力脆皮甜心筒」，經典的香草冰淇淋裹上巧克力並撒上餅乾碎片，迷你小巧適合小朋友，也適合大人搭配咖啡一同享用，無論夏天、冬天都是非常搶手的熱門款。

TOP2「Picard綜合馬卡龍(16入)」，法式傳統甜點馬卡龍有著「少女的酥胸」稱呼，是法國人愛不釋手的點心，Picard的綜合馬卡龍內含巧克力、香草、開心果、覆盆子等4種口味，外層酥脆鬆軟，內餡卻相當厚實，甜度適中不膩，是款高CP值的點心。

TOP3「Picard甘藍球芽」因鮮甜的口感備受喜愛，搭配烤肉、馬鈴薯泥作佐料、裝飾湯品，或做成焗烤蔬菜都適合。

▲▼「大潤發隱藏版好物」年銷業績破億，來自法國的冷凍美食品牌Picard 被譽為廚房小白救星。（圖／業者提供）

▲聖誕大餐新品中，推出經典法國前菜，以傳統巴西里奶油醬以及大蒜調味的中型蝸牛。（圖／業者提供）

為迎接歲末歡聚，即日起至12/31 大潤發與全聯也推出多款聖誕精選商品，首推法國經典前菜美食「Picard 中型蝸牛(12入)」，以傳統巴西里奶油醬以及大蒜調味，並將田螺重新裝入螺殼中，無須解凍，直接使用烤箱180度加熱10分鐘，就能有一道經典美味上桌，12/7特惠價245元。

▲▼「大潤發隱藏版好物」年銷業績破億，來自法國的冷凍美食品牌Picard 被譽為廚房小白救星。（圖／業者提供）

▲「聖誕樹造型馬鈴薯泥」帶來滿滿儀式感。

若想增添聖誕節慶氛圍，新品「Picard聖誕樹造型馬鈴薯泥」能帶來滿滿儀式感，使用馬鈴薯泥、橄欖油和鹽，精心製作成聖誕樹造型，搭配肉類或魚類菜餚都非常適合，12/7 特惠價239元。

▲▼「大潤發隱藏版好物」年銷業績破億，來自法國的冷凍美食品牌Picard 被譽為廚房小白救星。（圖／業者提供）

▲黑可可慕斯甜點，適合作為飯後甜點。

飯後甜點首推新品「Picard黑可可慕斯甜點」，結合黑可可慕斯、蛋白霜、可可碎片，既優雅又美味。還有「Picard利雅果咖啡冰淇淋捲」，外層以巧克力片裝飾，並與香草冰淇淋層疊在肉桂餅乾上，外型為應景的聖誕圓木，十分應景。

其他應景點心還有超解膩的「Picard綜合莓果萊姆冰淇淋卷(2入)」，酸甜口感十分清爽；「Picard 雪人造型香草味 巧克力冰淇淋」將經典的香草冰淇淋與巧克力冰淇淋，製作成可愛的雪人造型，原價259元，特價199元，除了端上桌十分吸睛，也為大餐畫下美好句點。

▲▼「大潤發隱藏版好物」年銷業績破億，來自法國的冷凍美食品牌Picard 被譽為廚房小白救星。（圖／業者提供）

▲「綜合莓果萊姆冰淇淋卷」口感清爽解膩。

city’super 歲末應景好物集結

除此之外，針對歲末節慶，city’super也端出許多應景商品，像是復興店、天母店、板橋店限定開賣《Vogue》雜誌聯名禮盒「Baci di Dama 淑女之吻」，由法國藝術家 Octave Marsal 設計鐵盒包裝，以酥鬆的半圓餅乾為主體，內餡共有6種口味，每一種呈現各自獨特風味，一盒6入原價990元，特價890元。

▲▼city’super集結歲末應景商品推出1+1優惠。（圖／業者提供）

▲city’super集結歲末應景商品推出1+1優惠。（圖／業者提供）

city’super也蒐羅網友搜尋的熱門關鍵字「倒數月曆（Advent Calendar）」，首度引進丹麥的「Anthon Berg酒心巧克力倒數月曆」，以經典的烈酒為主，包含波本威士忌、橙酒、加利安洛香甜酒及白蘭地等，巧克力內香醇酒韻帶來微醺感，透過具儀式感的開箱製造每天小驚喜，一盒原價999元，特價850元；還有法國「ABTEY金裝酒瓶造型黑巧克力」155g原價520元，特價458元。

▲▼city’super集結歲末應景商品推出1+1優惠。（圖／業者提供）

▲限定開賣《Vogue》雜誌聯名禮盒「Baci di Dama 淑女之吻」。

同步祭出聖誕派對酒、獨家聯名紅酒香料包、零食、酒心巧克力「1+1優惠」，city’super瞄準香料熱紅酒需求提升，集結多款不同風味的熱紅酒香料包，主打獨家聯名「city’super x果嶼 熱紅酒香料包」60g 1包原價220元，2包優惠價330元，強調無添加、農業友善、產地透明，有冰糖蘋果金盞花及黑糖香料肉桂2種獨家特調口味。還有義大利「Maitre Truffout櫻桃果酒心黑巧克力、綜合夾心巧克力、薄荷夾心黑巧克力」任選口味「買1送1」，優惠價350元。

▲▼city’super集結歲末應景商品推出1+1優惠。（圖／業者提供）

▲集結多款不同風味的熱紅酒香料包，獨家聯名「city’super x果嶼 熱紅酒香料包」。

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大潤發Picardcity’super聖誕優惠

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